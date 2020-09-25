韓股周五收漲，然周線出現近六個月最大的跌幅，主因為市場關注歐洲不斷惡化的疫情，擔憂出現廣泛的經濟封鎖。

周五南韓KOSPI指數收漲6.09點或+0.27%，為2278.79點。KOSPI告別了此前連四周的周線上漲，本周跌掉5.54%或跌133.61點，為自三月底以來最劇的周線跌幅。

南韓衛生單位周五指出，可能針對下周末即將到來的秋收節連續假期祭出收緊的社交管制措施。南韓Daishin證券分析師表示，不確定因素仍高，因秋收節假期期間仍有數個重要注意事件，例如美國和歐元區的貿易數據、就業和工廠數據。

主要大型股收高。三星電子漲0.3%，SK海力士跌1.66%。主要生物製藥股和化學股皆上漲。

韓亞航漲0.81%，收報3745韓元。媒體傳出韓亞航將出售旗下廉航和物流子公司。

今日總交易股數為6億8700萬股，總交易金額為9.9兆韓元或84億美元。

外資今日在主板賣超904億韓元。

韓元在境內交易平台小漲0.03%，1172.3韓元兌一美元。韓元本周跌1%，為自四月底以來最大的周跌幅。

12月到期三年期國債跌0.02點，為112.02點。

最具流動性的三年期國債殖利率漲0.1個基點，來到0.859%。

(時報資訊)