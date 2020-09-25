工業電腦廠研揚（6579）日前受邀參加IPO Forum主辦的2020國際夥伴日（International Partner Day），因應新冠肺炎防疫主題，在活動現場展示攜手多媒體廠商訊連（5203）推出、利用人工智慧（AI）偵測體溫及口罩正確配戴的解決方案。

2020國際夥伴日以智慧在地、永續台灣為主要精神，透過大廠分享全球趨勢及在地成果，並邀請國內廠商進行創新應用成果展現。研揚在疫情擴散發展初期，便介紹多款防疫相關的解決方案，此次接受英特爾（Intel）邀請與訊連共同出席。

今年活動邀請包括Microsoft、IBM、HP、LINE及Arm等多間國際大廠，在會中分享此次疫情嚴重影響下的全球經濟，以及如何危機入市、利用國際級資源來幫助企業轉型與協助產業發展的戰略布局，並提高台灣廠商的國際競爭力。

研揚與訊連此次聯袂展出AI口罩及體溫偵測的解決方案，此項應用是使用研揚UPX-Edge搭配訊連FaceMe軟體所進行。其中，UPX-Edge為邊緣運算系統，搭載研揚UP Xtreme主板及AI模組AI Core X進行AI演算功能，可應用於工廠或智慧零售領域。

研揚UP產品處協理黃仁杰表示，研揚近年來專注於AI應用研發創新，此次攜手訊連推出符合時勢的口罩及體溫偵測解決方案，藉由研揚的系統和訊連的FaceMe軟體，大幅減輕工作人員的工作量，也讓每天均須檢測的日常作業能更簡單進行。

(時報資訊)