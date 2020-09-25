中航(2612)今天召開線上法說會，公司認為，大陸鐵礦砂庫存不足，帶動鐵礦砂需求攀升，港口庫存量已回落至3年新低，前8月進口量達7.44億噸，年增11％，下半年巴西到大陸進口量將繼續增加，有利於市場行情，正面看待第4季運價走高。

中航指出，海運市場今年歷經新冠肺炎疫情，目前除客運仍受影響外，貨物運輸逐步回到正軌，海岬型散裝輪市場於今年6月跌深反彈。

也因疫情影響，多數國家需求大幅下滑，但大陸需求強勁，預計年成長率超過10％；巴西及澳洲等主要礦區因應國際鐵礦砂價格走高，近幾個月出口持續穩定走強，全球鐵礦砂需求全年成長可望微幅成長1％。但大陸不定期限制進口以刺激國內煤炭價格，恐造成自澳洲、印尼等國進口需求減少，預料燃煤、焦煤運量將下跌。

供給方面，新船下水數量仍處高峰，截至8月底海岬型新船交付79艘，全年預計交付115艘，噸位成長2.7％。預計明年新船交付約74艘，同時，老舊大型礦砂船(VLOC)加速淘汰，前8月10～30萬噸級拆船數量達39艘，散裝輪噸位供給壓力逐年緩解。

中航散裝航運及貨櫃陸運營收比重為54％及46％，散裝航運船舶均為大型Capesize型船舶，目前有10艘船舶，平均船齡8.4年，目前船舶均以1～1.5年合約經營，第4季預計1～2艘船舶將換約，預估日租金可達15000美元，將持續藉分散各船的換約時間，管控風險並提高獲利能力。在貨櫃陸運部分，中航主要經營碼頭至倉庫間貨櫃陸運，陸運部分毛利率約15～20％，有固定獲利。

(時報資訊)