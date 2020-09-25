蘋果（Apple）今年度搶在iPhone 12系列之前發表的Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE，已經在23日開賣啦！如果你好奇這兩款智慧手錶有什麼不一樣，快來看看開箱以及單圈錶環的第一手體驗。

一、開箱體驗大不同 跟白豆腐說拜拜

蘋果先前已經預告，在Apple Watch新品中將會移除5W充電器，也果真在本次開箱中成為事實囉。無碖是Apple Watch Series 6鋁合金錶殼款式，或是Apple Watch SE（僅有鋁合金錶殼），盒裝都沒有附上5W充電器，僅有簡易說明書、Apple Watch專屬磁吸充電器，以及你所選附的錶帶。因此Apple Watch包裝盒也比過去瘦身不少。

Apple Watch SE（上）與Apple Watch Series 6包裝盒以及單圈錶環。（黃慧雯攝）

Apple Watch SE（上）與Apple Watch Series 6包裝盒背面。（黃慧雯攝）

Apple Watch Series 6鋁合金款式也未附上充電器，但有充電線。（黃慧雯攝）

Apple Watch SE開箱，並未附上充電器，但有充電線。（黃慧雯攝）

二、體驗第一手單圈錶環 極度舒適戴上就不想脫

蘋果這一次全新推出的單圈錶環錶帶，特殊的是其上沒有任何錶扣，也沒有像其他錶帶一樣有打洞協助扣住錶帶，雖然看起來跟運動型錶帶很像，但是延展性相當好，配戴時跟戴上運動手環的體驗有點類似，但是錶帶位置跟皮膚的觸感，不僅因為材質，也因為沒有錶扣，確實更為舒適。

Apple Watch Series 6藍色鋁合金錶殼以及單圈錶環（單圈錶環上有錶帶尺寸號碼）。（黃慧雯攝）

針對40mm/44mm錶殼，40mm錶款的是單圈錶環1-9號的尺寸、44mm錶款的是單圈錶環4-12號的尺寸，都各有9種尺寸。如果想要挑選矽膠材質（7種顏色）之外的錶帶，也有全新編織單圈錶環（5種顏色）的選項。且錶帶內側可以看見單圈錶環的尺寸號碼。

三、Apple Watch Series 6與Apple Watch SE內外很不一樣

以同樣是鋁合金錶款的Apple Watch Series 6與Apple Watch SE來比較，都是配備Ion-X 玻璃顯示器，而Apple Watch Series 6對比Series 5沿用了隨顯Retina 顯示器（可常亮），且亮度比過去高25%。Apple Watch SE則僅是Retina顯示器，顯示面積跟Series 6一樣比比Apple Watch Series 3 的顯示器，面積增加超過 30%。

Apple Watch Series 6比Apple Watch SE多了血氧濃度感測器、電子心率感測器，兩者而同樣具備光學心率感測器，因此錶身背面是最大的不同。數位錶冠則都是採用紅圈設計。

Apple Watch SE（上）與Apple Watch Series 6背面感測器是外觀上最大的不同。（黃慧雯攝）

Apple Watch SE（上）與Apple Watch Series 6左側錶殼。（黃慧雯攝）

Apple Watch SE（上）與Apple Watch Series 6右側錶殼。（黃慧雯攝）

Apple Watch Series 6搭載雙核心 S6 晶片，而Apple Watch SE則是雙核心 S5 晶片，前者支援血氧濃度偵測，與心電圖功能，兩者都具備的是高、低心率通知、跌倒偵測功能。內建電池都可維持18小時的電池續航力。為了提供使用者可在夜間使用Apple Watch進行睡眠偵測，蘋果特別單獨為Apple Watch Series 6加入了快速充電的特性，Apple Watch Series 6從0-80%充電僅需1小時，對比Apple Watch Series 5速度提升30%。而充電從0-100%則需要1.5小時，對比Apple Watch Series 5則速度快上40%，且只要支援USB 2.0以上的充電器都可以

Apple Watch需要擁有至少30%電力才能配戴入睡，在睡眠期間完整偵測睡眠情況。如果 Apple Watch 在離就寢時間不到⼀個鐘頭時電⼒耗盡，將會提醒使⽤者在睡前充電。

四、Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE需搭配iOS 14

市面上販售的Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE都是搭載watchOS 7，必須要跟升級到iOS 14的iPhone搭配（iPhone 6s以上可），是配對時需要特別留意的唷。今年跟往年一樣，有部分開發者還沒有升級讓App可適配iOS 14，可能會影響一些使用上的體驗。如果你對於部分App在工作或私底下特別仰賴，可能要先了解一下是否已經可以完美搭配iOS 14，再將你的手機升級到iOS 14來跟Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE配對。

蘋果今年為Apple Watch Series 6推出了PRODUCT RED以及藍色的鋁合金錶款（不鏽鋼錶殼則提供全新的石墨黑以及全新的金色款式），喜歡的話選擇藍色以及紅色的鋁合金錶款，辨識度最高，最容易被朋友發現啦！

(科技)