蘋果（Apple）今年度搶在iPhone 12系列之前發表的Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE，已經在23日開賣啦！如果你好奇這兩款智慧手錶有什麼不一樣，快來看看開箱以及單圈錶環的第一手體驗。
一、開箱體驗大不同 跟白豆腐說拜拜
蘋果先前已經預告，在Apple Watch新品中將會移除5W充電器，也果真在本次開箱中成為事實囉。無碖是Apple Watch Series 6鋁合金錶殼款式，或是Apple Watch SE（僅有鋁合金錶殼），盒裝都沒有附上5W充電器，僅有簡易說明書、Apple Watch專屬磁吸充電器，以及你所選附的錶帶。因此Apple Watch包裝盒也比過去瘦身不少。
二、體驗第一手單圈錶環 極度舒適戴上就不想脫
蘋果這一次全新推出的單圈錶環錶帶，特殊的是其上沒有任何錶扣，也沒有像其他錶帶一樣有打洞協助扣住錶帶，雖然看起來跟運動型錶帶很像，但是延展性相當好，配戴時跟戴上運動手環的體驗有點類似，但是錶帶位置跟皮膚的觸感，不僅因為材質，也因為沒有錶扣，確實更為舒適。
針對40mm/44mm錶殼，40mm錶款的是單圈錶環1-9號的尺寸、44mm錶款的是單圈錶環4-12號的尺寸，都各有9種尺寸。如果想要挑選矽膠材質（7種顏色）之外的錶帶，也有全新編織單圈錶環（5種顏色）的選項。且錶帶內側可以看見單圈錶環的尺寸號碼。
三、Apple Watch Series 6與Apple Watch SE內外很不一樣
以同樣是鋁合金錶款的Apple Watch Series 6與Apple Watch SE來比較，都是配備Ion-X 玻璃顯示器，而Apple Watch Series 6對比Series 5沿用了隨顯Retina 顯示器（可常亮），且亮度比過去高25%。Apple Watch SE則僅是Retina顯示器，顯示面積跟Series 6一樣比比Apple Watch Series 3 的顯示器，面積增加超過 30%。
Apple Watch Series 6比Apple Watch SE多了血氧濃度感測器、電子心率感測器，兩者而同樣具備光學心率感測器，因此錶身背面是最大的不同。數位錶冠則都是採用紅圈設計。
Apple Watch Series 6搭載雙核心 S6 晶片，而Apple Watch SE則是雙核心 S5 晶片，前者支援血氧濃度偵測，與心電圖功能，兩者都具備的是高、低心率通知、跌倒偵測功能。內建電池都可維持18小時的電池續航力。為了提供使用者可在夜間使用Apple Watch進行睡眠偵測，蘋果特別單獨為Apple Watch Series 6加入了快速充電的特性，Apple Watch Series 6從0-80%充電僅需1小時，對比Apple Watch Series 5速度提升30%。而充電從0-100%則需要1.5小時，對比Apple Watch Series 5則速度快上40%，且只要支援USB 2.0以上的充電器都可以
Apple Watch需要擁有至少30%電力才能配戴入睡，在睡眠期間完整偵測睡眠情況。如果 Apple Watch 在離就寢時間不到⼀個鐘頭時電⼒耗盡，將會提醒使⽤者在睡前充電。
四、Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE需搭配iOS 14
市面上販售的Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE都是搭載watchOS 7，必須要跟升級到iOS 14的iPhone搭配（iPhone 6s以上可），是配對時需要特別留意的唷。今年跟往年一樣，有部分開發者還沒有升級讓App可適配iOS 14，可能會影響一些使用上的體驗。如果你對於部分App在工作或私底下特別仰賴，可能要先了解一下是否已經可以完美搭配iOS 14，再將你的手機升級到iOS 14來跟Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE配對。
蘋果今年為Apple Watch Series 6推出了PRODUCT RED以及藍色的鋁合金錶款（不鏽鋼錶殼則提供全新的石墨黑以及全新的金色款式），喜歡的話選擇藍色以及紅色的鋁合金錶款，辨識度最高，最容易被朋友發現啦！
(科技)
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