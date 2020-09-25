經濟部工業局為促進國內製鞋產業朝向「零廢棄」與「永續循環」目標邁進，並有效整合運用國內在地供應鏈夥伴資源，建立產業供應鏈之合作關係，輔導國內知名鞋類品牌業者推動循環經濟示範計畫，特於25日魚世貿一館舉辦「循環鞋履產業供應鏈合作協議簽約儀式」，工業局楊伯耕副局長見證簽署儀式，代表製鞋品牌循環型供應鏈合作的開始，開啟製鞋產業循環經濟的新頁。

工業局副局長楊伯耕表示，透過今年度成功導入循環設計的循環鞋履產業供應鏈廠商合作協議簽署，期望未來可帶動各界開始推動循環型產業價值鏈，以利協助國內產業營造具備再生材料、綠色製程、循環回收體系之創新商業模式。 阿瘦皮鞋董事長羅榮岳說，推動循環鞋履創造永續新價值是阿瘦皮鞋的企業願景，很榮幸在經濟部工業局的支持下，結合循環鞋材業者鎰呈行、坤璜企業、彰洋材料，以及台灣綠色循環公司的專長與力量，共同設計開發符合循環再生精神的鞋類產品，雖然過程必須投入更多的人力與資源，但期望可持續以零廢棄、零碳排為目標，持續與合作夥伴思考如何改善鞋款設計製程，降低對環境的影響，為我國的製鞋產業開創循環經濟新商機。

工業局指出，循環經濟是我國「5+2創新產業計畫」之一，蔡總統亦宣示要讓台灣走向循環經濟的時代，把廢棄物轉換為再生資源。行政院已核定「循環經濟推動方案」，經濟部亦已設置循環經濟推動辦公室，負責跨部會議題的統籌規劃、溝通協調，期緊密鏈結產官學研的合作，創造循環經濟價值。

(工商 )