頭份市長羅雪珠（左二）25日赴百歲人瑞家中致贈敬老金祝賀重陽。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋佳節將至，頭份市長羅雪珠為表達對長輩關懷，弘揚敬老美德，25日前往百歲人瑞府上致贈秋節敬老禮金，共有15位百歲人瑞。

另外，凡年滿80歲以上長者，設籍頭份市一年以上且有居住事實者，將於中秋節前發放敬老禮金，每人1千元。

頭份市公所表示，首次符合領取三節敬老禮金者，將先以現金發放，並鼓勵至市公所填寫轉帳同意書，後續將以劃撥轉入帳戶，方便又節省人力。

這次中秋節敬老禮金發放人數總計3,227人，將於9月28日轉入帳戶，未提供金融帳戶者，自9月21日起由里長或里幹事親自送達。

目前頭份市百歲人瑞有民生里溫林香妹、仁愛里陳徐戍妹、仁愛里林張庭妹、成功里譚傳福、流東里鄧增日、東庄里楊彭日妹、合興里陳饒三妹、廣興里高木春、廣興里梁庭琛、廣興里徐黃香妹、新華里江金彩、興隆里羅徐一妹、頭份里曾羅壹妹、頭份里黃城蘭、頭份里賴倪華妹等15人。

羅雪珠市長於25日親自前往其中9位人瑞住處，親自致贈中秋節敬老禮金及禮盒，表達對高齡長輩的關懷及敬意，並肯定其對社會的貢獻。

(中時 )