「香港第一美男子」封號港星林俊賢，25歲女兒林鈺洧擁有深邃混血外型及火辣身材，才出道就成為鎂光燈關注焦點，近來她在IG曬出火辣泳裝照，只見渾圓D罩杯幾乎要將泳衣撐破，立刻掀起網友議論。

林鈺洧在Instagram曬出坐在遊艇欄杆上的照片，只見她身穿白色細肩深V泳衣，對著鏡頭擺出甜美微笑，一對傲人雙峰搶盡所有人目光，渾圓D奶更是幾乎要將泳衣撐破，此外腰部完全挖空配上一雙修長美腿，讓人有無限遐想空間，不愧被外界譽為「最辣星二代」，而她也透露因為怕曬黑幾乎穿著長袖，一直以來都沒有漂亮的泳裝照，這次總算是如願以償。

日前她在節目上大爆性史，透露約會對象有10人，真正交往並發生性關係的有5位，更自爆某位天蠍男友不但外型高挺帥氣，而且床上功夫很強，加上招式多又持久，讓她直言跟天蠍男生發生關係需要好體力，尤其每次都做到滿身大汗，不禁大讚天蠍男在床上是12星座之首。

她的豪放言論被封為「新一代性女」，但也有不少網友痛批她「不知廉恥」，對此她澄清絕非一個開放的人，對每段感情都很認真，不確定或沒正式在一起，就不會進一步發生關係，希望外界不要再誤會她。

(中時新聞網)