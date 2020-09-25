台中市政府警察局25日舉辦「卸、新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，台中市長盧秀燕親自主持交接典禮。（馮惠宜攝）

行政院內政部日前公布全國各警察機關警監職務調整，包括原豐原分局長黃永志榮升內政部警政署花蓮港務警察總隊長、第三分局長廖國政榮升市警局警政監、保防科長陳銘欽榮升花蓮縣警察局副局長；台中市政府警察局25日舉辦「卸、新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，台中市長盧秀燕親自主持，她也期勉警方繼續努力，讓市民安居樂業。

盧秀燕說，台中市治安在警察局長楊源明帶領下，全體警察同仁全力付出，加上志工協勤，包括掃黑、緝毒、肅槍等重點績效，評鑑為六都第一，另刑案發生數、犯罪指標案件發生數、竊盜發生數、詐欺犯罪發生數均為六都最低，成績亮麗，她代表市民向所有警察致謝。

盧秀燕指出，直轄市分局長及大隊長是非常重要的職務，必須要有卓越的領導能力及實務經驗才能擔任，期許卸、新任交接後，會為台中市治安注入一股助力。

此次異動名單，分別為：原豐原分局分局長黃永志榮升內政部警政署花蓮港務警察總隊總隊長、第三分局分局長廖國政榮升市警局警政監、保防科長陳銘欽榮升花蓮縣警察局副局長。另外，烏日分局分局長張則誠調任第三分局分局長、太平分局分局長高誌良調任豐原分局分局長、東勢分局分局長楊川調任烏日分局分局長、保安警察大隊大隊長賈立民調任太平分局分局長。和平分局分局長吳銘淵調任東勢分局分局長、台東縣警察局副局長吳燕山調任和平分局分局長、及市警局督察室督察、勤務指揮中心主任葉志誠調任保安警察大隊大隊長。

(中時 )