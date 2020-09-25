上海打敗東京 首度成為全球金融中心前三 16:112020/09/25 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼香港跌落神壇，從「紐倫港」全球三大金融中心陣容脫隊後，最新的排名又有變化，上海超越頂替香港的東京，首次進入全球三大金融中心之列。 英國Z/Yen集團最新發布的28期全球金融中心指數（GFCI 28）顯示，全球前十大金融中心依序為紐約、倫敦、上海、東京、香港、新加坡、北京、舊金山、深圳、蘇黎世。 這是上海首次進入全球三甲。除上海外，陸港其他城市也有佳績，香港回升1名次，北京持平，深圳自上期跌落前10後重返至第9位。 (工商 ) #香港 #東京 #金融中心 #三大 #上海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陷洗錢風暴！港人眼中「獅王」衰敗 老謝曝香港前途 11:282020/09/25 財經 全球系統整合商大會 放眼AI、5G 04:102020/09/25 財經要聞 ICCA年會 線上、下全球同步 04:102020/09/25 產業．科技 全球股市波動 亞債耐震力亮眼 04:102020/09/25 投資理財 《基金》跨國組合基金 今年來群益投信績效最佳 14:492020/09/25 財經 迎電子消費旺季 台股基金表現可期 04:102020/09/25 投資理財 不畏疫情 樂活享退指數飆高 04:102020/09/25 投資理財 全球復甦趨勢明確 美陸台股 Q4波段操作 04:102020/09/25 投資理財 陸國債入選富時羅素全球政府債券指數！ 2021年10月成行 10:402020/09/25 財經 外資提款賣壓沉重 台股紅翻黑 11:252020/09/25 財經 財經熱門新聞 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 川普不做就我來 比爾蓋茲要給窮國疫苗 - 財經 打臉老謝？最新全球金融中心榜 香港排名升 - 財經 金價創高再跳水！財金博士曝買賣心法看「DAMA」指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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