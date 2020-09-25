繼香港跌落神壇，從「紐倫港」全球三大金融中心陣容脫隊後，最新的排名又有變化，上海超越頂替香港的東京，首次進入全球三大金融中心之列。

英國Z/Yen集團最新發布的28期全球金融中心指數（GFCI 28）顯示，全球前十大金融中心依序為紐約、倫敦、上海、東京、香港、新加坡、北京、舊金山、深圳、蘇黎世。

這是上海首次進入全球三甲。除上海外，陸港其他城市也有佳績，香港回升1名次，北京持平，深圳自上期跌落前10後重返至第9位。

(工商 )