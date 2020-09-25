勤業眾信（Deloitte）會計師事務所攜手國立政治大學產創總中心於25日舉辦「洞察智慧財產發展．掌握專利布局先機」研討會，引領企業在無形資產戰役中，化被動為主動積極布局智財管理策略。

為勤業眾信建議，台灣產業蓬勃發展，當企業開發新產品和服務時，亦增加智慧資產管理的複雜性，企業應著重風險管理布局專利策略，以避免侵害其專利權和未來之產品及服務，並阻斷既有和潛在的競爭對手。

經濟部智慧財產局局長洪淑敏指出，經濟部近年來加速翻修產業創新條例，並積極推動有助智慧財產管理及創新發展的措施，包括：工業局建立無形資產流通運用的完整生態系，鏈結優質新創公司的專利與金融機構的資金；長期推動台灣智慧財產管理制度（TIPS），協助診斷企業智財管理弱點，量身訂做智財管理機制；智慧局則建置一站式「全球專利檢索系統（GPSS）」，增加企業的專利布局分析能力。

若要提升台灣企業整體的智財管理策略運用能力，同時要結合民間企業及各類專業人士與政府的高度合作。自公司治理納入智財管理法遵後，有健全的智財管理制度搭配專業人士嚴格把關，有助企業善用IP、創造價值，打造全方位的智財風險管理。

國立政治大學產學營運暨創新育成總中心營運長顏玉明表示，2020年新版公司治理評鑑指標中，將智慧財產管理納入強化董事會結構與運作之中，企業應建立評估機制，定期分析及評估營業範圍是否有侵害他公司智慧財產之風險。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，中美貿易戰的爭端核心即是智慧財產權，2020年初雙方雖已簽訂第一階段貿易協定，但風波看似尚未平息，在產業轉型升級的浪潮下，台灣企業勢必需要強化對於智慧財產管理之重視，及早布局智慧財產風險管理。

(工商 )