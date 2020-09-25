因應當前局勢，聚焦後疫情時代的環境永續，台灣公益研究會今天舉行「2020國際非政府組織年會：後疫情時代環境永續發展思考」，除了邀請國內專家學者外，也透過視訊邀請國外專家學者共同參與，針對環境政策、海洋環境、觀光永續等議題討論。

來自基隆的立委蔡適應參與「後疫情時代海洋環境政策反思」座談會，會中蔡適應提及，海洋垃圾的解決要透過公民教育、法律的方式解決，因為一個國家如果公民教育不提升，民眾就會亂丟垃圾，透過重罰也讓民眾亂丟垃圾不可行。

蔡適應提及，如我國政府原本擬推出2035年新售機車全面電動化，但因教育不到位，因而推動時遇到困難；如果未來要持續推動減塑，也要面對這些產業鏈。

嘉義縣縣長翁章梁則參加「後疫情時代的永續觀光新思維」，會中提到，在後疫情時代國旅大爆發，嘉義也思考觀光要轉型成「自然觀光」的旅行，否則如要以「設施觀光」的方式，恐怕會對周遭等造成比較大的衝擊，他提及，因此嘉義推出12條特色步道觀光旅遊，期待民眾離開遊覽車，走進社區，未來也會規劃如阿里山周遭的部落旅遊，提供民眾能夠有深度旅遊的機會，並做出「差異化」旅遊的特色。

(中時 )