聚積(3527)今(25)日舉辦年度研討會，發布一系列驅動晶片新品，針對LCD及LED顯示器應用，聚積推出支援高掃數的驅動晶片，預計將推動點間距2mm以下LED顯示屏應用的普及性，並以mini-LED背光應用正式走入消費性市場。

以mini-LED作為背光驅動的發光源，可以有效改善LCD常見亮度不足的問題，今現場展示的LCD平板，在考量光學距離下，使用超過10,000顆的mini-LED作為背光源，若採用靜態架構的驅動晶片(以16通道為例)，大於400的分區約需使用30顆以上的驅動晶片，而聚積的MBI6322最高可支援16掃設計，所以僅使用2顆驅動晶片即實現百萬對比度，不僅達到高標準顯示規格，也精簡元件數使PCB佈板簡潔，除針對平板、筆電應用的MBI6322外，聚積在背光應用上已有一系列完整的產品，如VR、電視、車用顯示均有相應方案可搭配。

聚積認為，LED直顯電視應用一直是LED顯示屏業界研發重心，當LED顯示屏走入消費品市場，表示離取代LCD做為室內應用主流的目標更近一步。聚積在2017年推出MBI5359作為第一代的mini-/micro-LED驅動晶片，跟隨mini-/micro-LED的興起，帶動P0.9以下的顯示屏在2020年如雨後春筍般問世。但當8K顯示即將成為未來主流解析度時，LED顯示屏的點間距勢必需要再微縮，所以聚積在今年推出第二代的mini-/micro-LED驅動IC-MBI5864，將最高支援掃數提升至64掃，且最小電流設定為0.1mA，所擁有的低功耗特性使屏體運轉時的表面溫度較低，顯示規格上可達到16-bit灰階與3840Hz刷新率，體現mini-/micro-LED顯示能力，以像素的概念實現HDR，更貼近高端市場的應用需求。

除了顯示相關展品外，聚積亦透過「測屏APP」提升使用者體驗，「測屏APP」內建量測刷新率、色溫、對比度三大功能，終端用戶僅需點開APP，將手機螢幕對準需要量測的顯示屏，即可快速獲得以上三大資訊，有助在選屏時建立一個比較基準，以量化數據輔助肉眼來進行評斷。

(時報資訊)