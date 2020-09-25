安泰銀（2849）長期關懷偏鄉弱勢兒童，今年攜手台北101、法巴人壽及旺旺保，於24、25日舉辦「孩有未來」愛心市集義賣活動及秋季音樂會，以協助台東非營利組織「孩子的書屋」。此次公益活動將持續至10月16日，目前義買及愛心捐款已突破100萬元。

安泰銀自2017年起推出「孩有希望」關懷兒童系列性公益活動。今年以「愛，無所畏」為主軸舉辦「孩有未來」秋季音樂會，力揪總部大樓房東台北101及租戶夥伴一同響應，在「最高公益平台」台北101一樓大廳舉辦。

音樂會由「孩子的書屋」樂團拉開序幕，歌曲傳遞出對創辦人陳爸的回憶。安泰銀表示，「孩子的書屋」不僅給予當地孩子支持與陪伴，提供育成計畫、並帶動社區發展，發揮的綜效相當讓人感動，希望此次合作能幫助他們募集更多資源。

安泰銀行集眾人之智、成眾人之事，盼讓愛的力量加倍放大。台北101為全台最高公益平台，多次倡議、行動力揪大家一起參與多場教育座談會，發揮社會正向影響力。而法巴人壽不僅同為台北101租戶，亦是安泰銀的產品策略夥伴及社會公益的積極投入者。

法巴人壽為此次公益活動集體總動員，多名同仁在愛心市集擔任志工。法巴人壽表示，員工每年可享有1天有薪公益價，鼓勵員工積極投入社會公益，公司長期投入社區關懷、理財教育及環境保護等公益活動，未來也將持續用愛關注這片土地。

台北101表示，成為最大策展平台是公司的期許，此次活動既是企業與非營利組織合作的最大實踐，也是房東與租戶一同投入公益活動的完美結合。

安泰銀表示，「孩子的書屋」日前成為該行「公益存款」27家愛心合作夥伴之一，此次「孩有未來」公益活動將持續至10月16日，在全台50家營業據點展開，邀請客戶將愛心化為行動，支持響應「孩子的書屋」商品、購票參與10月17日舉辦的陳爸紀念音樂會。

(時報資訊)