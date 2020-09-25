桃園市警察局新任副局長詹永華、督察長薛文容、主祕黃家琦報到，另外龜山、八德、大園、龍潭分局長、保安大隊長25日交接。桃園市長鄭文燦主持交接典禮，他說，相信警察同仁使命必達的文化，可以獲得人民的信賴與支持。

鄭文燦期許，警察局在局長陳國進的領導及各級幹部同仁全力付出之下，警察局團隊持續交出好成績，伴隨桃園的進步一起往前走。

調動名單如下：

新北市政府警察局督察長詹永華調任桃園市警察局副局長、內政部警政署教育組組長薛文容調任桃園市督察長、新竹縣政府警察局局長黃家琦調任桃園市警察局主任祕書、宜蘭縣政府警察局副局長徐歆調任桃園市警察局警政監。

警察局八德分局分局長陳錦坤調任中壢分局分局長、龜山分局分局長陳百祿調任八德分局分局長、龍潭分局分局長蕭欽杰調任龜山分局分局長、嘉義市政府警察局副局長陳清華調任龍潭分局分局長、保安警察大隊大隊長吳明彥調任大園分局分局長、後勤科科長張仁傑調任保安警察大隊大隊長。

(中時 )