因應新冠肺炎疫情影響，行政院提出紓困3.0，行政院長蘇貞昌今率行政團隊赴立法院備詢，國民黨立委吳怡玎質疑，農委會把每年例行在辦理的全國炒飯比賽等年度預算的計畫，竟放在紓困3.0預算內，吳怡玎認為，部會例行年度活動與紓困、防疫、振興無關，應編列在公務預算，而非特別預算。

吳怡玎指出，紓困特別預算的前應該要花在刀口上，但農委會對於紓困振興特別預算編列，很多計劃沒有急迫性，甚至是過去就例行在舉辦的活動也編在內，像是台灣農漁畜產品在香港行銷計畫，該計畫2014年就舉辦，這是年度預算，不該放在特別預算。

農委會主委陳吉仲表示，受到疫情影響，空運運費每公斤上漲3倍，因此需要追加特別預算，以供農民將農產品行銷到海外。

另外，吳怡玎質疑，第二年舉辦的「全國炒飯王比賽」，竟在特別預算編列776萬元，此比賽的前身為「全國碗粿比賽」，且歷年來的比賽皆是同一家公司得標，撇除圖利特定廠商的疑慮，吳怡玎質疑為什麼要將行之有年的活動編列在今年才有的特別預算當中。

吳怡玎表示，提出對特別預算的質疑並非要否定農委會扮這些行銷活動的重要性，在疫情期間的確需要行銷農產品，但若追加了特別預算，應該要擴大舉辦或有顯著的宣傳成效，也提醒農委會要將人民納稅錢花在刀口上，切勿浪費公帑。

陳吉仲強調，相關計畫並非複製貼上，而是因為今年疫情對農業造成許多挑戰，包括外銷受阻、內需減少，希望委員可以去檢視各筆預算對農民的正面效益。

(中時 )