新北市分析八里區的台北港運輸物流轉運區，每平方公里高達1萬5000輛柴油車，又以貨櫃車及砂石車為主，對空氣品質影響甚鉅，新北市25日公告為「空氣品質維護區」，進出入台北港的一、二期柴油車，若一年內未取得排煙檢驗合格紀錄將依法開罰，最高可處6萬罰鍰。

環保局長程大維指出，台北港是新北市轄內重要商港，每年進出車輛高達120餘萬輛次，利用車流量比對鄰近環評測站顯示，車流量與空氣汙染物排放量具有一定的關連性，且分析結果一、二期車之污染物排放量為三至五期車的2到6倍不等。

程大維說，環保局依空氣汙染防制法授權規定，畫設空氣品質維護區，正式公告台北港為新北市第一處空氣品質維護區並生效施行，管制行駛該區域一、二期柴油車，需取得一年內排煙檢驗合格紀錄，另透過架設固定式車牌辨識系統，24小時全時段加強稽查取締。

環保局表示，新北市大型車輛行駛熱區主要為八里台北港、土城工業區、樹林工業區、新北產業園區及遠東工業區，其中車輛密度最高即為台北港運輸物流轉運區。

環保局強調，劃設空氣品質維護區是「擋髒不擋老」，老舊柴油車本身排放標準相較新式低排放車輛寬鬆，本身就應該加強落實確認車輛排汙情形，只要一年內於全國任一環保局柴油車檢測站檢驗合格，即可通行空氣品質維護區。

(中時 )