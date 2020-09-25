怕 Apple Watch S6 敲到，一失手成千古恨？犀牛盾為Apple Watch Series 6推出的專屬保護殼不但防摔，還有超過70種配色組合，讓你盡情展現個人風格。

蘋果（Apple）今年發表的 Apple Watch Series 6 已在 9/23(三) 開始發售，提早預購的民眾都已陸續入手。而曾經配戴 Apple Watch 習慣的果粉們都知道，手錶在日常使用多少有過磕磕碰碰的經驗，不管是工作環境容易敲到，或是生活中都難免會撞到桌沿、門框。如果你也是大手大腳的使用者，不妨在收到 Apple Watch Series 6或是Apple Watch SE後，參考台灣品牌犀牛盾RhinoShield 推出的 Apple Watch 手錶殼，防止手錶在碰撞過程損傷。

犀牛盾推出的Apple Watch手錶殼不但在材料上承襲了獨家防摔材料ShockSpread的基因，也沿用了Mod NX手機殼、CrashGuard NX手機殼的模組化特性，將保護殼的結構拆解，從中添加更多變化。這讓使用者可以有充分的彈性，為自己的保護殼做出更專屬、個性化的組合。

Apple Watch保護殼分為外框＋飾條2個組件，安裝上非常直覺簡單：只要將手錶像夾心一樣放在兩個組件中間，即可快速完成。外框部分一共有7種顏色、飾條則多達11種，所以你可以盡情做出超過70種色彩變化，甚至搭配每天的穿搭風格或配件。

不少很多蘋果迷關心的是，這次推出的Apple Watch Series 6與Series 5的外觀差異並不大，包括螢幕邊緣、錶冠、麥克風、按鍵的位置和尺寸都沒有明顯差異，那這兩代的錶殼是不是可以共用？對此犀牛盾也表示兩代的錶殼確實是「可共用」的。因此，如果先前已經購入犀牛盾Series 4或Series 5錶殼的使用者，大可以繼續將原本的錶殼沿用至新錶，也可以購入新的顏色殼款，為你的手錶造型提升豐富度。

主打撞色錶殼的犀牛盾，為提升消費者體驗，只要在犀牛盾官網購買 1 組 Apple Watch保護殼（外框＋飾條），就直接贈送顏色任選的飾條一只，讓你用更划算的價格入手防護與外觀兼具的Apple Watch錶殼，在此也特別提供好康給讀者，只要在犀牛盾官網購買手錶殼，並於結帳頁面輸入【20PIT-S6】即可享有額外優惠。

(科技)