為能帶動企業參與新創促進創新轉型，經濟部中小企業處25日攜手資策會及SparkLabs Taipei在臺北舉辦「二代創新轉型培訓營」。本次活動特別邀請蜂行資本、立勤國際法律事務所、達盈管理顧問及SparkLabs Taipei等企業專家授課，針對30位台灣企業接班人及企業投資主管，進行「企業數位轉型與新創媒合投資」的實務訓練。

為協助臺灣中小企業應對家族傳承、企業接班及創新轉型等問題，並具備永續發展的傳承能力和創新思維，以及新世代經營者在吸取上一代傳承的經驗與資源下，如何鏈結新創團隊借助外部創新技術或解決方式，帶來顛覆性創新，或運用投資及併購新創團隊協助企業帶來結構性的成長，經濟部中小企業處25日舉辦「二代創新轉型培訓營」。

中小企業處副組長楊佳憲在培訓營中表示，因應全球數位經濟發展趨勢和市場快速變化下，中小企業面臨轉型挑戰與接班壓力，要如何在產業環境驟變趨勢下生存與發展將是嚴峻的課題。因此，透過舉辦「二代創新轉型培訓營」，呼籲中小企業關注數位轉型議題，並帶動企業與新創事業發展，進而掌握新機會，因應新挑戰。

「二代創新轉型培訓營」首先安排來自矽谷的新創加速器SparkLabs Taipei管理合夥人邱彥錡講述新創投資概論，討論各種企業應該如何著手轉型，以及可能需要哪些方面的創新，接著登場的蜂行資本合夥人李彥樞則以自己創投的經驗向學員分享，投資方可以如何尋找案源，以及如何評估投資案是否對自己的投資目標有利。當進入企業新創參與的實務層面，如何進行投資談判與合約，則由立勤國際法律事務所主持律師黃沛聲來解說，包含投資人與被投資人應如何管理雙方期待、劃分權責，及前期就可避免的糾紛。達盈管理顧問合夥人林桂光則和學員分享在投資合作關係確立之後，如何管理投資標的與績效，投資人應如何保障權益達成效益。

最後，透過6個新創團隊登台簡報，藉由新創團隊實際的投資簡報，讓學員們不但實際感受新創團隊的demo pitch，並藉此演練培訓過程中學到的投資案評估、談判流程，透過實際演練，藉此培育中小企業的實務經驗與能力。結合知識理論與實務操作，對新創團隊和企業接班人而言都是相當難能可貴的機會。二代企業能夠實地嘗試，獲得實際演練的機會，另一方面6家優秀的新創團隊也獲得與真實投資人互動的機會，藉此磨練自己的簡報技巧，企業和新創雙方都獲益匪淺。

經濟部中小企業處將持續推動創育產業發展，致力於新創產業資源與本地新創企業接軌，加強企業與新創的合作與投資的機會，共創成長動能與臺灣數位經濟價值與產值。並將持續透過創新轉型培訓營活動，串連新創企業、中小企業以及新創事業加速器體系，進一步提升我國創新能量的競爭力。

(工商 )