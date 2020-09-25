台北市內湖區21日發生三重客運藍26公車衝撞人行道，造成1死1傷之重大事故。事發後勞動局局長陳信瑜立刻指示勞動檢查處前往實施勞動檢查，勞動局並於25日依違反勞動基準法第35條規定，使勞工連續工作未給予充足休息時間一事，重罰三重客運新臺幣40萬元。

勞檢處22日實施檢查發現，三重客運違反勞動基準法第35條規定，未於勞工連續工作4小時後，至少給予1次有30分鐘之休息時間，公車駕駛行車每趟次間之間隔，多數未達30分鐘，造成司機無法獲得充分休息。勞檢局先前曾在今年8月17日檢查三重客運時發現，有未能給足休息時間的情形，但公司收到檢查結果通知書後仍未立即改善，安排足夠休息時間，致使肇事許姓司機於事故前幾日仍有多日未有足夠休息時間之情形，考量三重客運行為有明知違反仍使其發生之故意，勞動局依裁量基準加重處分，重罰40萬元。

陳信瑜呼籲，大眾運輸工具已是市民生活的一部份，是交通安全重要的一環，為保障行人、乘客的安全，以及維護司機勞動權益，各家客運業者應該以此為戒，依法給予駕駛們足夠休息時間，不要讓司機疲勞駕駛，造成社會、家庭安全的威脅與遺憾。

(工商 )