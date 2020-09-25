麻將最近越來越精緻，吹起精品風，不只Prada、LV、Gucci等時尚品牌推出精品麻將，就連Hermès也開賣麻將套組，且一套要價125萬台幣，皮革質感再加上每張牌都是精心設計，讓打麻將變成了種高品質享受，這麼高奢的麻將組你敢入手嗎？

麻將組的外型充滿濃濃中國風，低調奢華又不失質感，該有的排尺、籌碼、骰子通通少不了，且不論是外殼、牌尺還是牌背，都是用稀有紅木嚴製而成，就連骰子也不馬虎，使用高級黑檀，裡頭144塊麻將也來頭不小，都是用手工實心蠟木製成，牌面更是下重本，用的是Swift小牛皮。

由於小牛皮是真皮，工法相當精細，不僅手感好，還可以降低碰撞聲，就連麻將的花紋都加入小巧思，充滿愛馬仕風格，就算不拿出來打，整組放在家中也是優雅的擺設。

然而愛馬仕每間專賣店都有不同限定商品，不只是小牛皮，還有實心桃花木麻將。目前Hermès也開賣麻將套組已經在日本的東京丸之內店開賣，愛馬仕居家系列也推出不同棋盤遊戲，像是撲克牌、西洋棋等等，最適合疫情時期來玩。

(中時新聞網)