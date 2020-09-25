六福村裝置藝術「惡靈吉普車」，為今年萬聖節打卡熱點之一。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

關西六福莊也推出「萌萌幽靈派對」住房專案，邀請大小朋友一起入莊來搞怪。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

厄鈴惡靈墓碑鎮推出期間，六福村特別邀請亞洲cube第一把交椅、最具爆發力的「火力方」演出。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

為了迎接連續假期，六福村主題遊樂園年度盛事「萬聖墓碑鎮」即將登場，連續1個月以美國大西部辦鬼派對，去年創下單月20萬人入園體驗的紀錄。「厄鈴惡靈墓碑鎮」活動將於9月26日連續舉辦至11月1日，於中秋連假10月1至4日、國慶10月9至11日入園，現場購票享有499元優惠，園方也歡迎民眾變裝入園同樂。

「厄鈴惡靈墓碑鎮」推出墓碑鎮喪屍大遊行，營造白天活屍橫走街頭、夜晚惡靈出籠，六福村主題遊樂園除了遊行外，也邀請閃鬼團、亞洲cube第一把交椅、最具爆發力的「火力方」、威尼斯闇黑小丑「缺席舞團」、世界名鬼「4Minia」跨界演出。

此外，六福村也以10呎高「嗜血大惡魔」妝點墓碑鎮，讓民眾感受到濃厚的陰森氛圍。六福村行銷經理黃淑芳表示，園區今年在裝置藝術上別有用心，包含佈滿蜘蛛絲的「O.K.墓園」、美國大西部主街道上有百座墓碑林立，還有走可愛風的傑克南瓜園，以及全新亮相的惡靈吉普車、嗜血大惡魔，期望成為萬聖節打卡熱點。

六福村也針對親子、幼兒推出「萌鬼出任務」討糖活動，逢假日出發，邀請家長為孩子變裝參加，留下難忘的萬聖節回憶。

萬聖節限定的「惡靈餐廳－亡命墓碑鎮」推出開放式舞台劇，用餐還有猛鬼相伴，去年場場爆滿，今年也開放預先訂位，邀請民眾共同體驗。六福莊同步推出「萌萌幽靈派對」住房專案，9月26日至11月1日每周五、六、日，入住剛果藍天客房1晚，贈送六福村2日入園手環2份、草原歷險2人次，12歲以下孩童同行，還能參加萌萌幽靈派對闖關活動1人次，包含故事導讀、萌鬼裝備DIY、萌鬼跳有氧、走廊尋寶、討糖大遊行等。

(中時 )