幼童陳屍保母家 基隆警封鎖現場調查 16:222020/09/25 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆幼童陳屍保母家，第三警分局碇內派出所員警現場急封鎖現場調查。（翻攝資料照／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市暖暖區於25日驚傳一起幼童命案，基隆市消防局下午2點31分接獲暖暖區碇內街一名保母通報指出，家中4歲孩童高燒不退、意識昏迷，而救護員到場後，發現孩童已明顯死亡，因此並未將之送醫，目前第三警分局碇內派出所員警已到場瞭解，並已在現場拉起封鎖線，詳細事發經過，有待警方進一步調查後，才能釐清。 (中時 ) #基隆市 #暖暖區 #幼童 #保母家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園市準公幼違規率高 議員促教育局硬起來 04:102020/09/25 地方新聞 百貨周年慶暖身賽 日韓美食先登場 23:232020/09/24 生活 陸首家中外合資理財公司 匯華理財獲准開張 15:312020/09/25 財經 網家、十銓 可轉債競拍完成 04:102020/09/25 證券．權證 台灣大日月潭花火音樂會 10／17盛大登場 04:102020/09/25 時尚消費 台灣大哥大日月潭花火音樂會 10／17開放民眾免費入場 09:052020/09/25 旅遊 基隆215名畢業生在地升學 市府頒獎學金 09:172020/09/25 寶島 航警局長交接 陳家欽讚新局長思慮縝密 13:192020/09/25 社會 首家兩岸合資券商 金圓統一證券正式開張 14:182020/09/25 財經 新北中秋三大活動 碧潭幾米像月亮許願打頭陣 15:562020/09/25 生活 社會熱門新聞 女搭Uber幫男伴「吃吃」影片曝光 司機崩潰問可以趕人嗎？ - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 基隆師與女學生發生性行為遭判刑 - 社會 起底潑屎妹爸黑歷史！台史「大尾鱸鰻」薛球是他麻吉 嘆妻女遭毆打潑糞 - 社會 公車撞瑪莎拉蒂 網友稱：「賠死了」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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