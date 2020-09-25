基隆市暖暖區於25日驚傳一起幼童命案，基隆市消防局下午2點31分接獲暖暖區碇內街一名保母通報指出，家中4歲孩童高燒不退、意識昏迷，而救護員到場後，發現孩童已明顯死亡，因此並未將之送醫，目前第三警分局碇內派出所員警已到場瞭解，並已在現場拉起封鎖線，詳細事發經過，有待警方進一步調查後，才能釐清。

(中時 )