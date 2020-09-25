基隆國小學生校內烹飪燙傷 校護抱起急送醫院 16:252020/09/25 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆國小女童校內烹飪燙傷，校護抱起急送礦工醫院治療。（本報資料照／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市八堵國小於25日下午驚傳有一名四年級的詹姓女同學疑似在校內，自主學習家政科烹飪時，遭器具燙傷，據了解，在救護車趕到時，女童已由校護、生教組長先行送至礦工醫院接受治療，詳細事發經過仍需釐清。 (中時 ) #八堵國小燙傷 #烹飪 #礦工醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 員林這里學童好幸福 里長夫妻自掏腰包發獎學金14年 18:152020/09/24 寶島 花蓮25歲警員舉槍自戕 頭部2彈孔重創送醫不治 15:032020/09/24 社會 太豪生醫發表新一代AI產品 04:102020/09/25 產業．科技 麻豆新樓醫院慶中秋 浪漫豎琴音樂饗宴醉人心 16:372020/09/24 寶島 問鼎博愛特區 帝璟苑十月登場 04:102020/09/25 產業．科技 汐止站前小廣場荒廢閒置 礦坑共融公園年底完工 17:072020/09/24 生活 台中離婚夫妻同住攜9歲兒燒炭 3人生命徵象穩定 10:172020/09/25 社會 大學赴桃園設校 議員批夢一場 04:102020/09/24 地方新聞 林口長庚庇護商店 候診兒童DIY殺時間 23:332020/09/24 生活 古坑國中小白朝校犬規畫 張麗善到校綁黃絲帶祈福小黑歸來 10:052020/09/25 寶島 社會熱門新聞 女搭Uber幫男伴「吃吃」影片曝光 司機崩潰問可以趕人嗎？ - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 10元肉燥飯「濃湯飲料爽喝」爆紅 闆娘曝不受訪原因網好想哭 - 社會 社會10點檔》竹科電纜工行竊驚醒睡美人 勒殺浸沸水2度姦屍 - 社會 獨居男猝逝 打零工存百萬保險 親哥一看受益人「好慚愧」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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