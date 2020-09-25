基隆市八堵國小於25日下午驚傳有一名四年級的詹姓女同學疑似在校內，自主學習家政科烹飪時，遭器具燙傷，據了解，在救護車趕到時，女童已由校護、生教組長先行送至礦工醫院接受治療，詳細事發經過仍需釐清。

(中時 )