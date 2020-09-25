網友貼出自己在睡夢中爆炸的手機。(圖擷取自Dcard)

手機炸開後將床單、枕頭套都染的焦黑。(圖擷取自Dcard)

隨著科技進步，3C產品也越來越普及。而手機對現代人來說更是不可或缺。日前就有網友分享，自己將手機壓在背後，睡醒時卻發現手機「炸」開了，而床單、枕頭也被炸的焦黑，對此，就有內行網友指出關鍵，「手機壓在背後無法散熱，沒被炸出一個洞算你命大！」

這名命大的網友在「Dcard」上表示，自己日前睡醒感受到背部「熱熱的」，仔細一看竟發現手機炸開了，整台手機炸開裂成兩半，從照片看出內部零件膨脹，且螢幕碎裂成蜘蛛網狀，還傳出濃濃塑膠味，連床單和枕頭套都被炸的焦黑。讓他崩潰求助：「有人有遇過類似的狀況能跟我說手機是怎麼了嗎，謝謝各位！」

貼文一出也嚇壞網友，「也太恐怖」、「人沒事就好」、「為什麼不是被爆炸聲吵醒.. 居然是因為背熱熱的才發現?????」、也有網友分析爆炸的原因，「可能是壓到電池擠壓變形，或是長期高載處理器。」、也有網友自曝經歷，「我幾天前也不小心睡著，早上被燙醒才發現手電筒開了整個晚上，還被我壓在身下，幸好沒出什麼事。」

對此，有網友指出，把手機壓在背部睡覺這動作非常危險，「這個看起來人為因素居多，你讓他無法散熱」、「你把手機壓在背睡覺就很不合邏輯了，人體有溫度手機也有溫度，擠在一起是要怎麼散熱？背部沒被炸出一個洞就該慶幸了，怎麼會有人壓著手機睡覺？」

(中時新聞網)