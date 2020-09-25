新竹縣政府今年7月推出「教保服務場所及特教AI陪伴平台」，先於全縣35處公幼、學前特教班、國小資源班試辦，未來將擴及全縣公幼等。（莊旻靜攝）

新竹縣政府今年7月推出「教保服務場所及特教AI陪伴平台」，於縣內公幼、學前特教班、國小資源班共35處設置，25日舉辦成果發表會，縣長楊文科表示，AI機器人凱比同學導入科技教育，明年將擴大到全縣公幼、特教班與資源班，為孩子打造永續未來。

加入試辦的學校之一的竹東幼兒園25日在成果發表會中，與「凱比同學」一起互動，展現學習成果。楊文科表示，由於凱比同學不僅學童或特教生都能使用，為了擴大效益，縣府也編列預算，明年推動至全縣公幼，增加服務對象。

教育處長楊郡慈表示，此計畫爭取到經濟部前瞻核定幼兒AI學習發展平台計畫總經費4000萬元，中央補助1900萬、餘廠商自籌。透過平台，也使現今流行的STEAM教育更加普及，也能幫助特殊生發展，掌握學習成效及學童個別化發展方向。

AI機器人功能共包含AI陪伴平台、機器人互動探索、多元互動內容、幼兒觀測學習共4項，提供數位閱讀活動包含小牛頓系列及兒童周報，也能透過實體的機器人凱比，誘發學生的學習興趣，並觀測學童學習前後的改變，有效掌握學習狀態。

執行此計畫的樂學網總經理張財銘表示，後續將回饋100名弱勢或資源班幼兒、國小低年級學生，免費的線上英語教學服務，而AI陪伴平台整合智慧系統平台除了上述內容外，也結合清華大學研究團隊所開發多元遊戲，提供學童更多適性資源。

(中時 )