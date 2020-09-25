12年國教新課綱將「本土語言」列為各級學校課程，立委陳玉珍關心「金門腔」閩南語的保存，要求教育部在1個月內，就執行方案到底是採部辦認證考試或授權地方政府辦理認證，以期考用合一，減少教學現場的落差提出答覆。

陳玉珍指出，12年國教新課綱將「本土語言」列為各級學校課程，目的在強化本土語言的保留與傳承，但金門地區的老師卻必須以偏「台灣閩南語」的腔調、用詞通過認證，而任教時又可能以夾雜「金門話」傳授本土語言，反不利純金門腔的本土語言保存。

陳玉珍說明，金門腔的閩南語不論在發音、腔調、用詞與「台灣閩南語」仍存在相當差異，閩南語教學認證考試如果只是強迫金門的教師學習「台灣閩南語」的腔調及發音，顯然是不尊重大部分使用金門腔的金門人，且長此以往，金門的下一代人將逐漸失去金門話的腔調、發言及用詞，也不利金門話的保存與傳承。

教育部終身教育司本國語文教育推動辦公室主任吳中益則回應說，關於閩南語教學認證增加金門話選項這部分，在之前教育部與金門縣政府教育處開會時即有討論，次長林騰蛟也指示朝協助地方保存本土語言的方向前進，目前進度是在研究到底是由教育部來直接辦理認證，還是直接由地方政府辦理認證，這部分也會應立委的要求，盡快於1個月內定案。

陳玉珍也提到，教育部編纂的《台灣閩南語常用詞辭典》中，收錄的1萬6千個常用閩南語詞彙及單音字，或台灣閩南語推薦用字700字表，有不少字詞的音讀疏漏「金門話」的發音，建議教育部將錯誤疏漏處訂正過來。

吳中益主任也回覆說，教育部每年12月間都會定期召開《台灣閩南語常用詞辭典》編輯會議，將過去一整年蒐集到的錯誤及增修處，一次討論修訂，對此絕對會適時增補。

陳玉珍強調，隨著老一輩嫻熟「金門話」教學的資深教師逐漸退休，即使相關教材具備，年輕教師在教授閩南語時，恐怕也難以用純金門話來教學，希望能透過政策的引導，教育部與地方政府的配合，投入資源加強師培，讓金門話得以保存與傳承下去，更有助於建立金門主體意識。

(中時 )