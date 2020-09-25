智邦（2345）25日召開2020年線上營運說明會，由智邦董事長郭飛龍、執行長暨總經理馬思睿 （Edgar Masri) 、財務長林明蓉、發言人林信玄共同參與，會中除就今年上半年的營運狀況做分析外，亦就下半年展望做出說明。

新冠肺炎疫情對全球經濟造成的不確定性仍在持續中，受到疫情影響，智邦今年上半年合併營收243.50億元，呈年減2.3％，惟本業的獲利表現相對強勁，經結算，上半年合併營業毛利48.87億元，呈年增0.06％；合併營業利益25.01億元，年減3％。合併稅後淨利21.87億元，年增2.1％，換算EPS3.93元，優於去年同期的3.85元。

就獲利率表現言之，智邦第二季毛利率、營益率、純益率三率均較首季上揚，呈現倒吃甘蔗的味道，不過因為第一季基期較低，上半年的三率僅呈三率二升，其中平均營益率10.3％，仍較去年同期下滑0.1個百分點，至於毛利率及純益率部分則分別較去年同期增加0.5及0.4個百分點。

展望未來，著眼於全球網路通訊技術之於提供遠距工作的生活型態、進而實現數位化轉型的趨勢已然成型，因為此需求，智邦表示，未來除持續投資網路通訊軟硬體先進技術，並已在2020年啟動多項新科技研究發展工作，包括投入開放架構網路設備與軟體（Open Network），並與多家國外軟體公司緊密合作，整合提供雲端運算解決方案。

此外，智邦也會延續公司在高密度100G與400G資料中心交換器領域的領先地位，針對資料中心與資料中心之間的高速傳輸需求，完成200G/600G高速光纖傳輸交換器設備開發，並進入試產階段。

另在100G智慧網卡的研發上，智邦計畫提供伺服器網路卸載功能，大幅提升整體運算效率。並推動人工智慧推論（AI Inferencing）加速卡量產，提供資料中心所需的深度學習（Deep Learning）叢集運算器功能。

為因應營運成長，智邦表示，未來將持續提升竹南廠的生產效率與實際產能配置，另面對客戶提出的產能擴充、生產基地彈性配置需求等問題，智邦也表示，現已成立專責小組進行評估規劃中。

(工商 )