109年7、8月統一發票中獎號碼。(中時新聞網製作)

統一發票2020年7-8月中獎號碼今（25）開出，兩大超商共出現4位千萬大獎得主，其中有消費者只花35元買麵包就幸運中獎。

統一超商表示，本期共有2位獲得千萬大獎，一人在新北土城區頂孝門市花買35元麵包；另一位在高雄市岡山區昶林門市購買125元的生活用品。另有5位200萬得獎者。

全家便利商店也宣布，本期共開出2組1,000萬元特別獎，其中一人在六甲新民店，只花90元就幸運中獎；另一人在林口新高中店，購買Lets Cafe拿鐵、手卷等鮮食商品，共花費110元，也中千萬大獎。

另外，全家本期特獎200萬元也開出2組，分別在台南大學店、瑞芳龍川店開出，其中，瑞芳龍川店的消費者僅花費40元買飲料。

此外，全家本期頭獎20萬元開出4組，分別在大雅金交流店、太保麻魚店、民雄神農店、永康鹽洲店，消費者多半購買FMC茶飲及其他飲料。其中，大雅金交流店的消費者，只花10元買飲料就中20萬頭獎。

(工商 )