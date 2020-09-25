謝和弦與混血妻子Keanna婚變風波鬧得沸沸揚揚，現在終於能畫下句點。稍早Keanna在社群網站曬出自己身分證配偶欄上空白的照片，宣布自己恢復單身，同時也寫下6字感嘆「謝謝那些曾經」。

謝和弦去年12月遭Keanna舉報吸大麻，就此種下婚變導火線，還公開認愛直播主莉婭，令Keanna不堪身心受到折磨，最後連肚子裡懷孕6週的小孩也保不住流掉了。

不過慶幸的是，現在謝和弦、Keanna與莉婭這段剪不亂理還亂的三角關係終於能宣告落幕。Keanna今(25日)下午就在社群網站曬出自己身分證「配偶欄一片空白」的照片，宣布自己恢復單身，底下網友也一片祝福，紛紛恭喜她「終於擺脫髒東西，讚讚讚」、「恭喜，未來一切更好」。

在前妻發文宣告單身後，謝和弦也PO文感謝Keanna曾經對他的陪伴，「《謝謝妳愛我》這首歌也不是寫假的，我始終都覺得這是一首很棒的歌。這段期間有對她，或整個社會造成影響，也是我從一開始始料未及的。我到現在還是常常，不能控制我自己，但只有做音樂跟唱歌和創作，才能讓我擺脫掉自己不想要有的樣子。」祝福前妻未來事業發展順遂。

(中時新聞網)