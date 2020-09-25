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謝謝那些曾經。

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謝和弦與混血妻子Keanna婚變風波鬧得沸沸揚揚，現在終於能畫下句點。稍早Keanna在社群網站曬出自己身分證配偶欄上空白的照片，宣布自己恢復單身，同時也寫下6字感嘆「謝謝那些曾經」。

謝和弦去年12月遭Keanna舉報吸大麻，就此種下婚變導火線，還公開認愛直播主莉婭，令Keanna不堪身心受到折磨，最後連肚子裡懷孕6週的小孩也保不住流掉了。

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今天下午兩點半我與戴一軒小姐 已經在台北市的中正區 戶政事務所 正式辦理完離婚的登記 我上禮拜就已透過律師 聯繫處理這件事 未來我會更專注在音樂的創作上 以及重新調整好自己的 狀況跟心態 謝謝戴一軒小姐 曾經對我的陪伴 「謝謝妳愛我」 這首歌也不是寫假的 我始終都覺得這是一首很棒的歌 這段期間有對她 或整個社會造成影響 也是我從一開始始料未及的 我到現在還是常常 不能控制我自己 但只有做音樂跟唱歌和創作 才能讓我擺脫掉自己 不想要有的樣子 祝福她未來能順利發展事業順遂 也謝謝大家的支持跟鼓勵 現在的我是謝和弦2.0了 哈們

謝和弦 R-chord #新官方IG🇹🇼（@chord760415）分享的貼文 於 張貼

不過慶幸的是，現在謝和弦、Keanna與莉婭這段剪不亂理還亂的三角關係終於能宣告落幕。Keanna今(25日)下午就在社群網站曬出自己身分證「配偶欄一片空白」的照片，宣布自己恢復單身，底下網友也一片祝福，紛紛恭喜她「終於擺脫髒東西，讚讚讚」、「恭喜，未來一切更好」。

在前妻發文宣告單身後，謝和弦也PO文感謝Keanna曾經對他的陪伴，「《謝謝妳愛我》這首歌也不是寫假的，我始終都覺得這是一首很棒的歌。這段期間有對她，或整個社會造成影響，也是我從一開始始料未及的。我到現在還是常常，不能控制我自己，但只有做音樂跟唱歌和創作，才能讓我擺脫掉自己不想要有的樣子。」祝福前妻未來事業發展順遂。

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(中時新聞網)

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