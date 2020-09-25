家登(3680)董事長邱銘乾表示，第四季客戶需求回溫，業績應可比第三季回升；隨著EUV的需求成長，明年公司的營運可望比今年好，長期來看，也將是一年比一年好。

家登董事長邱銘乾指出，台積電持續擴廠，若使用EUV製程越多，對其公司營運是正面效益；長期來看，EUV的需求成長可期，家登也可望受惠，一年比一年好。

家登今年第二季在台積電強力拉貨，EUV光罩盒出貨暢旺，帶動公司營收再創新高；第三季客戶拉貨力道稍減，第三季業績比第二季下滑。展望第四季，預計在中國大陸對光罩的需求成長帶動，第四季業績可望比第三季成長。

法人指出，全球半導體大廠持續導入EUV，預計明年EUV的需求比今年多，並看好後年(2022年)的成長更為強勁。

因應客戶強勁需求及營運成長，家登將在土城建新廠，預計2年後完工，屆時產能將倍增。此外，家登成功通過航太相關認證，跨足飛機起落架使用的液壓控制管件加工市場，目前已獲美國客戶自中國移轉的訂單，預期明年開始出貨並挹注業績。

家登是台積電供應鏈之一，也是全球唯二生產EUV POD(極紫外光光罩盒)的公司；去年開始，即受惠台積電開始試產EUV相關製程，帶動營運大躍進，去年(2019年)該公司營運創新高；全年淨利歸屬母公司業主2.24億元，年增逾10倍，EPS 3.25元。

家登今年第二季在台積電強力拉貨，EUV光罩盒出貨暢旺，帶動公司營收再創新高；第二季營收7.76億元，季增70.63%，年增17.4%；上半年營收12.3億元，年增約15%；第二季、上半年營收皆創歷史新高。家登上半年歸屬母公司稅後淨利1.31億元，年增約2.7%，每股淨利1.78元。

(時報資訊)