成衣大廠聚陽(1477)累計前8月營收161.93億元，稅前盈餘為17.27億元，年增8.7%，每股稅前7.85元。法人估3Q聚陽稅後獲利7.65億元，年增18%，EPS 3.48元。2021年聚陽三大客戶展望佳，且尚有DKS及歐系平價客戶加入貢獻，獲利可望再創新高。

聚陽受惠歐美解封後訂單快速回籠，加上防護衣、口罩等防疫用品出貨助攻，8月營收31.16億元，比去年同期大幅成長28.9%，也比7月再成長4成，為連續第四個月營收成長，並衝上單月營收歷史第三高。

聚陽的前三大客戶分別為GAP、GU、Target，分別佔比25%、18%、13%。法人估第四季Gap集團對聚陽貢獻由前三季衰退轉為雙位數成長，此外，Gap與Kanye West合作Yeezy Gap(YZY)系列，台廠已有兩家確認接獲訂單，若新品牌支線明年加入，預期明年上半年就可貢獻台廠營收。

Target方面，家居服及自有運動品牌All in motion銷售良好，3Q對聚陽營收貢獻年增約可達1倍，4Q訂單年增也有40~50%，估今年在聚陽的營收占比，可望由去年的18%提升至20%。

聚陽生產的廠區包括印尼32%、柬埔寨21%、越南39%、菲律賓4%、中國4%。今年下半年越南及印尼廠區，開始擴增產能，預估明年產能將有10%以上增幅。客戶中，運動盤及流行盤分別占比27%:73%。

(時報資訊)