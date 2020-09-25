麗彤生醫(6539)看好台灣保健食品市值破千億的商機，引進最新韓國「BOTOSUPERFOOD 100%甜菜根汁」機能飲品，搶攻保健食品市場。

隨著健康需求及人口高齡化，帶動保健食品市場規模持續擴大，根據台灣食品工業研究所IT IS食品產業年鑑(2019年)中的調查及推估指出，2018年台灣保健食品市場規模為新台幣1367億元、年增5.79％，2019年預估整體成長率6.63％，膳食補充劑型態表現相對較佳，以麗彤在台灣市占率尚低的情況下，未來仍有龐大的市場拓展空間與商機。

麗彤指出，公司自2019年3月首次引進韓國紅石榴美顏飲，首賣1個月即完售2萬盒的銷售佳績，是此次BOTO給予麗彤台灣區獨家代理銷售權的主要原因。

麗彤表示，韓國「BOTOSUPERFOOD 100%甜菜根汁」機能飲品，主要在於甜菜根裡面含有Betaine及豐富的膳食纖維、鐵等多種營養成分，與甜椒、西藍花、芹菜被譽為西方四大蔬菜。此一機能飲品已於今年8月起陸續在DV官方網站、MOMO購物網、康是美等上架銷售，將有助於為公司今下半年整體營運注入新的成長動能。

(時報資訊)