綜藝天王吳宗憲（憲哥）的二女兒Vivian（本名：吳則含）今年6月爆出喜訊，情歸朱立倫的外甥Wilson（蔣豐蔚），憲哥當時受訪談此事，臉上滿是笑意，對未來女婿相當滿意。大女兒吳姍儒（Sandy）透露最近家中氣氛開心，有回她趁機問爸爸若她結婚，吳宗憲會包多少？沒想到對方竟回：「5元」，讓她傻眼。

吳宗憲先前受訪談女兒要出嫁，直說自己是「夢幻親家」，「誰不想當我親家，跟我聊天很快樂、真誠」，雙方家庭第一次碰面時氣氛「相當火爆」，憲哥打趣說：「因為是吃川菜」，但並未提到跟錢有關的話題，笑說現在又不是古時候，「婚姻難道是數字可以表達的嗎？」

吳宗憲後來在臉書貼出兒子鹿希派彈鋼琴的影片，吳宗憲隨著兒子的琴聲哼歌，憲哥還寫下：「只有兒子還沒有被求婚」，引來網友狂猜是否暗指Sandy也被求婚要步入禮堂了？Sandy之後出席活動不置可否說：「家裡面有喜事是好事，不過是『他們』的事…下次有機會可以細聊。」而吳宗憲回說：「她明年再看看囉！」

Sandy最近在《2分之一強》分享，前陣子妹妹喜訊沸沸揚揚，她感覺爸爸心情很好，很珍惜要嫁女兒的心情，便跟爸爸開玩笑問：「等我嫁了要不要包個500萬紅包給我？」吳宗憲竟回：「包給妳5元吧」，還硬扯：「5元就有緣（台語）啊」，隨便應付Sandy，讓她抱怨真的是心寒，當憲哥女兒這麼久，覺得真的很過分，梁赫群則說要是他會回：「妳就別嫁了，留在爸爸身邊一輩子，我一毛錢都不用花」，笑翻眾人。

(中時新聞網)