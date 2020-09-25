「亞麻籽養豬場」乾淨無臭味，豬隻健康。（周麗蘭攝）

前新北市長朱立倫25日到雲林褒忠鄉、麥寮鄉關心養豬農，他表示民眾最關心的就是食品安全，大家對自由貿易都是支持的，但不能夠傷害民眾的健康，支不支持進口萊豬由全民來決定。

朱立倫25日拜訪褒忠鄉已養豬50多年、橫跨三代的「亞麻籽養豬場」，前立委張嘉郡陪同。

亞麻籽養豬場目前由陳景如、陳柏吟、陳香吟父女三人共同經營，陳柏吟、陳香吟姊妹留學美國、澳洲，回國後發揮管理的長才，除了引進飼料原物料，也做豬隻品牌。

褒忠鄉亞麻籽養豬場目前由陳景如（右一）、陳柏吟（左二）、陳香吟（左三）父女三人共同經營，陳家姊妹留學美國、澳洲，回國後發揮管理長才，科學化養豬。（周麗蘭攝）

陳景如表示，台灣即將進口含瘦肉精的豬肉、牛肉， 對全民的健康一定有所損害，他希望進口食品能夠做到清楚標示，讓消費者知道是什麼肉做的、哪裡來的豬肉，如此一來生產者就能專心生產好吃又健康的豬肉。

最近豬價下跌，陳景如認為萊豬要進口的消息嚇到消費者，下意識不想吃豬肉，自然就不會去買，影響真的很大。

朱立倫表示，台灣民眾每天都要吃豬肉，他此行是關心豬肉養殖的過程，看到養豬戶非常重視食品安全，雲林是全台最大養豬產地，雲林縣的養豬農感到很大危機。

朱立倫說，台灣養豬農很有經驗，重視安全和品質，不只台灣人要支持台灣豬肉，應該讓世界知道台灣的豬肉最讚。

張嘉郡表示，很多豬農最近心情忐忑，消費者端尤其擔心，她自己是個媽媽，也很擔心買到含瘦肉精豬肉；雲林縣政府的政策是瘦肉精零檢出才可以在雲林縣屠宰，呼籲全國消費者購買雲林的豬肉，絕對不含瘦肉精。

(中時 )