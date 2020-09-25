26、27日於府中街、南門路封街擴大舉辦「2020台南孔商圈-循環創生文化節」。(曹婷婷攝)

台南市政府與台南市孔廟商圈產業促進會繼今年春節推出「2020循環創作元年」後，適逢928祭孔秋季大典、台南孔廟文化節登場，26、27日兩天於府中街、南門路封街擴大舉辦「2020台南孔商圈-循環創生文化節」，主大四大主題循環市集 、循環手作、藝文漫遊 、循環餐飲，將打造循環市集新模式，創新循環經濟新商品，循環設計活動新體驗，以落實文創、環保減塑、循環新市集，共創台南循環經濟新生活。

孔廟商圈理事長邱千芳表示，孔廟文化節結合文創、環保減塑、循環新市集等主題，希望傳承「全臺首學」歷史文化。近年孔廟商圈積極推動數位提升行動支付，成為全台首創行動支付一條街，活動現場循環市集將與街口支付合作，推出孔廟商圈樂活購，最高回饋17％。

循環經濟是目前最夯的全球議題，孔廟商圈整合會員店家加入循環經濟行列，業者依照各自特色推出舊衣升級改造、NG水泥袋、選舉布條等回收再利用提袋、植物染布口罩等文創商品，更與台南市政府合作推動減塑、減廢政策，響應環保減塑生活，當天活動循環市集不提供一次性餐具與購物袋，將由孔廟商圈店家茶布屋設計循環布旗購物袋，好盒器提供租借杯具餐盒，七逃藝術服務不銹鋼便當盒，讓孔廟商圈加入台南市環保局減廢地圖。

會員店家循環創作商品包括阿信巧克力農場台南店-從種植源頭到末端品牌，巧克力、冰淇淋、可可茶創意商品；茶布屋-《舊愛新歡．衣舊心好袋》及剩布、幟旗、咖啡麻布袋與皮革等複合媒材及植物染等循環設計創作獨一無二的新袋物；台南好伴手-珍心制皂蒟蒻皂、各類草本精油手工皂、洗顏洗手專用；七逃藝術-NG水泥袋再生、植物染布口罩；曼霓商行-筆記本選紙、印刷、製本，挑布、燙熨、裁縫自己做；江之貓-厚實的石頭作貓畫創作媒材；古以得工作室GrinderStudio -手工錢幣戒指＆古道具電氣改造，以及態度藝廊-回收的廢棄皮沙發，將可用的皮質部份，做成如書衣、人偶、車包、皮背包等循環文創商品。

26、27日的台南孔商圈-循環創生文化節活動，除了有豐富精彩的街頭藝人表演、循環文創手作與特色美食市集外，現場的攤位還具備行動支付，本次孔廟商圈也與街口支付共同合作，推出最高回饋17％活動，邀請大家一起來體驗行動支付嗶經濟的便利，賺取回饋金還能愛護地球，共創循環經濟新生活。

(中時 )