看好電商網路使用人口快速成長，網路家庭（8044）旗下PChome全球購物響應經濟部商業司舉辦的「2020臺馬聯合網購節」（MYCYBERSALE ASIA 2020）活動，以「臺灣嚴選Taiwan-Select」為活動主軸，展開為期12天的跨境電商銷售活動，將提供全站45萬件優質商品，同步直送馬來西亞，積極搶攻東南亞跨境銷售商機。

網家指出，PChome全球購物主要提供臺灣出貨直送全球103個國家或地區，且包含繁體中文、簡體中文和英文3種語言使用介面，並透過國際發行的信用卡、臺灣信用卡、PayPal以及銀聯卡等支付工具，搭配EMS中華郵政的國際物流服務，協助國內中小企業將商品快速銷售至海外，搶進東南亞市場。

馬來西亞總人口數超過3,200萬，其中有近800萬華裔人口，當地華人有不少接觸臺灣影劇及音樂的機會，對於臺灣文化不陌生，而近期受疫情影響降低出國旅遊機會，此次藉由「2020臺馬聯合網購節」活動，將可加速臺灣商品交流，有機會將高CP值的特色MIT商品，銷售至大馬市場。

網家表示，這是PChome全球購物連續第二年參與「2020臺馬聯合網購節」，本次將於9／25～10／6展開連續12天的跨境電商銷售活動。

PChome全球購物表示，過去10年來持續提供多元跨境購物服務，瞄準此波商機，將推出「開運小物」、「母嬰用品」、「家電」以及「3C周邊」四大熱銷品類，消費者下訂後直送馬來西亞。

PChome全球購物指出，臺灣商品以「品質好、價格動心、高CP值」著稱，而進一步觀察站上銷售趨勢，馬來西亞消費者偏好質價兼優的商品，其中像是小型家電、電腦周邊配備等產品倍受歡迎。另外，像是臺灣製造的母嬰用品，因材質優良且兼具使用安全，也獲消費者肯定。

此外，由於全球疫情警報尚未解除，口罩需求持續成長，PChome全球購物表示，將與台灣康匠口罩線上獨家合作，特別推出「成人+兒童醫療口罩」組合，僅限海外消費者購買。消費者至官網下單，除了馬來西亞外，也提供全球超過百個國家與地區的直送服務，協助海外消費者對抗疫情。

(工商 )