根據內政部統計，2020年第二季國人購置不動產所需負擔的稅費，包括買方繳納的契稅、賣方繳納土地增值稅，各都會區均以台北市最高，平均台北市每年契稅5.1萬，比全台平均值高出二成；平均一件自用住宅用地土增稅30.7萬元、一般用地土增稅33.9萬元，均較全台平均高出一倍以上。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，全國第二季平均買方繳納的契稅為4.1萬元，北中南都會區雖然房價差異甚大，但契稅繳交的金額差異有限，契稅的費用由買方支付，支付的金額多寡又與房屋評定現值有關，尤其近年地方政府紛紛針對新房屋調高房屋標準單價，導致新房子比周邊中古屋可能房屋評定現值多出一倍左右，相對交易時買方支付的契稅與每年的房屋稅，都會因此而增加。

統計顯示，台北市平均每件契稅金額為5.1萬元，其次則是高雄市的4.6萬元，新北市的4.3萬元、與桃園的4.1萬元。

至於賣方售屋時繳納的土增稅，台北市自用住宅用地繳納平均30.7萬元，一般用地33.9萬元，雙雙位居全台之冠，土地交易熱絡的台中市，自用住宅用地平均繳納10.7萬元，和其它地區差異不大，但是一般用地繳納平均30.4萬元，主要原因為素地交易多，且交易面積較大。

曾敬德表示，民眾購屋時需特別留意房屋的取得使用執照的時間，是否採新房屋標準單價計算，新舊單價計算，契稅與房屋稅相差一倍以上，賣方售屋前須先規劃，善用一生一次的優惠也能省下可觀的土增稅。

(工商 )