由經濟部國際貿易局委託、外貿協會主辦「印度健康產業說明會暨線上洽談會」，25日吸引超過50名業者參加，並安排近50場次的一對一線上洽談。貿協董事長黃志芳表示，台灣健康產業實力在疫情期間脫穎而出，備受全球矚目，身為國際村一員，未來台灣將扮演更積極的角色，尤其看準印度為台灣重要合作夥伴，盼能整合我健康產業鏈上中下游，共赴海外擴大事業版圖。

與此同時，印度亦於25、26日舉辦線上「全球健康聯合論壇（Global Healthcare Unity Summit）」，黃志芳更受邀線上致詞，宣傳台灣防疫作為，介紹優質的醫療服務以及精良的生產製造技術，包括行政院數位政務委員唐鳳及衛生福利部次長石崇良亦擔任該場活動貴賓。

黃志芳表示，印度為全球第五大經濟體，2019年GDP成長達5％，預計於2050年將成為第二大經濟體。印度總理莫迪更今年八月宣佈啟動國家數位健康任務（National Digital Health Mission），未來印度13億人口都將擁有一張個人的健康識別卡，紀錄就醫及診斷資料，亦成為台灣醫療健康產業搶進印度市場契機。

此次參與座談與洽談業者，包括國鼎生物科技、敏成、雃博、順天堂、商之器、聚陽實業、金萬林、鐵甲工業、慧誠智醫及成大醫院等，共10家醫療服務、醫材及解決方案等相關業者，其中包括聚陽、順天堂等都是防疫國家隊成員之一。

(工商 )