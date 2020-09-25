台灣傳奇漫畫家鄭問一生專注於創作，紀錄電影《千年一問》完整呈現他面對畫作時的堅持與留給後世的藝術成就，電影10月8日正式上映後，將同步展開全台巡迴放映，免費邀請3000位藝術相關科系的學生們觀賞本片。導演王婉柔認為鄭問的努力態度令人敬佩也值得年輕創作者借鏡，相信正在藝術道路上奮鬥的學生看完會受到很大啟發。

《千年一問》耗時3年、斥資千萬，拍攝團隊踏遍台灣、香港、日本和中國等地，訪談近60位漫畫及出版界人士，交織出鄭問一生對「漫畫」的熱愛與執著。鄭問擁有驚人創造力，他投入作畫甚至到達廢寢忘食的程度，所有曾與鄭問共事過的人，都十分佩服他追求完美的嚴苛態度。

鄭問的妻子王傳自從始至終看著「漫畫家丈夫」努力作畫的背影，她笑說：「大家覺得鄭問好像是天才，從小就很會畫，但其實大家沒看到的是他在背後的努力，付出的時間和精神有多少。他就是一直畫一直畫，他是用時間去訓練來的。」香港知名漫畫家陳某也說：「鄭問老師是一個給漫畫家看的漫畫家，像怪物的人，他非常喜歡畫畫，他是我見過最喜歡畫畫的人。」

刺客列傳角色聶政。（牽猴子整合行銷提供）

聊起鄭問最值得後輩學習的地方？王婉柔說，肯定是對於基本功的要求，鄭問就讀復興美工時，同學在休息，他都在練習，鄭太太說過「他當時畫素描畫到手流血都不知道。每到假日也都跟同學帶著畫板去練習寫生，或者就是大量地看展覽，充實自己」。

鄭問後來遠赴中國大陸參與遊戲創作，指導當地年輕人也同樣嚴苛，助手們提起那段往事：「雖然是做遊戲，但鄭老師要求他們從臨摹借鑑古典油畫大師布格羅（William Adolphe Bouguereau）的作品開始，他們看到布格羅的畫都傻了，原以為算是頂點的作品，還只是鄭老師心目中的起點而已。」助手們很感念鄭問傳授給他們的一切，直呼：「大家彷彿從零開始，每天熬夜練習，也開發挑戰了自己的無限潛能。」

(中時 )