向來多元包容的金馬創投會議，今年除了新增劇集項目，也持續提供電影媒合最佳平台。今年有超過200件電影企劃報名，競爭激烈，最終共有27件入選。其中22件為全新企劃，5件為已進入拍攝但仍在尋找後製資金或其他合作的企劃。金馬影后李心潔、金鐘視后林依晨擔任監製的企劃都雀屏中選。香港、馬來西亞以及多部跨國合作，受注目的程度也不下精銳盡出的台灣影壇。

周美豫的《失明》請來林依晨首次擔任製片。（金馬提供）

香港共有3個企劃入選。黃修平的《狂舞派3》才榮膺本屆金馬影展閉幕片，成名作《狂舞派》亦是金馬創投入選作品，這次新企劃《85分貝》是以聾人為主角。憑《淪落人》榮獲香港金像獎的陳小娟，這次以《虎毒不》刻劃想成為「好媽媽」卻扭曲變態的女性心境。多次獲金像獎提名的陸以心，則用嗅覺帶出《戀愛氣味地圖》。

來自馬來西亞的創作者則有4個企劃入選。曾獲東京影展最佳導演的楊毅恆，用奇幻的《南海姑娘》訴說華人拓荒的故事；上屆金馬獎雙料入圍的廖克發，以《虎人》探討種族階級對純真友誼的考驗。張吉安的《五月雪》爬梳大馬歷史極為敏感的「513事件」；金馬創投百萬首獎《分貝人生》製片王禮霖轉任導演的《富都青年》，則由金馬影后李心潔擔任監製。

金馬創投百萬首獎《分貝人生》製片王禮霖轉任導演的《富都青年》，由金馬影后李心潔擔任監製。（金馬提供）

周美豫的《失明》不遑多讓，也請來林依晨首次擔任製片。《深度安靜》可望成為沈可尚首部劇情長片，並由瞿友寧擔任監製。曾獲金馬獎最佳美術及造型獎的黃文英，將首度擔任導演拍攝《車頂上的玄天上帝》。金鐘獎最佳導演林君陽與《返校》監製李耀華共同打造《煞塵爆》。金馬獎得主程偉豪監製、殷振豪執導的《瘋子蝦夫》則安排主角跑到北韓教他們養龍蝦。

《美國X檔案》、《人間師格》導演東尼凱亞將與台灣團隊攜手拍攝《心靈口罩》。日、台、美合作、蔦哲一朗導演的《黑之牛》監製是曾任北野武、侯孝賢幕後推手的市山尚三。《誰是被害者》導演莊絢維的《打掃阿姨》則是台英合製的殺手動作片。曾以《後勁：王建民》入圍金馬獎的陳惟揚，最新企劃《楊傳廣和強森的 「雙人聯合國」》要揭開奧運傳奇不為人知的故事。

值得關注的新銳企劃，包括鄭雅之的《雙重失格》；賴孟傑的《地下弒》；黃艾倫、黃駿傑《阿嬷的奇幻冒險》；林涵的《碧綠》；賴俊羽的《樹靈》。連俊傑的《拾憶男孩》則是唯一入選的動畫。

為拍攝及後製中電影提供媒合的WIP企劃，過去三屆已有《下半場》、《灼人秘密》、《菠蘿蜜》、《無聲》、《大餓》、《惡之畫》、《怪胎》、《迷走廣州》、《刻在你心底的名字》等片問世，成果斐然。本屆入選企劃包括姚宏易與舞蹈家許芳宜合作的《我心我行》；荷蘭導演王洪飛在台灣拍的吸血鬼電影《狂歡時刻》；新生代導演王君弘的《幻日手記》；詹凱迪執導的《兜兜風》；以及擅長海底攝影的袁緒虎《東經北緯》。

這27個企劃，加上先前公布的13部劇集，2020金馬創投會議共計有40件入選企劃案。媒合會議將於11月16日至11月18日於台北盛大舉行；得獎名單11月18日公布。

(中時 )