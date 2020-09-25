高雄知名的人氣生活商場MLD台鋁，2019年高調北上進駐台北微風南山，並與聯上集團董事長蘇永義合夥營運都會生活開發公司，之後雙方拆夥，MLD台鋁董事長宋宸鏞及妻子卻被控侵占公司所有的丹麥銀製花瓶，台北地檢署偵查後，發現宋妻本就發出存證信函協商歸還，花瓶也已歸還，沒有侵占犯意，將宋宸鏞夫婦不起訴處分。

MLD都會生活開發集團在2019年3月正式揮軍北上，由旗下「MLD台鋁」領軍進駐信義計畫區微風南山atre，斥資8,000萬一口氣開出「etage 15 ENJOY TABLE」跨菜系餐廳、「悅品飲茶」與「悅品擺桌」粵菜等3家新餐廳。

同時，為了拓展北部人脈，本來由宋宸鏞獨資的都會生活開發公司，也由聯上集團董事長蘇永義出資加入，希望強強聯手完成北部插旗。

不過，微風南山的都會生活開發榮景只維持了幾個月就呈現虧損，雙方因此拆夥，宋宸鏞撤資退股。2019年11月，都會生活開發公司卻控告宋宸鏞與妻子涉嫌侵占一只以公司名義購買的丹麥Georg Jensen銀製花瓶及多幅畫作。其中畫作由雄檢偵辦，北檢偵辦花瓶部分，宋妻出庭表示，花瓶放在住處倉庫，得知是公司資產後，2019年9月就發存證信函告知公司將擇期歸還。

由於宋妻早就發出歸還信函，且雙方經調解已歸還花瓶，檢方認為宋宸鏞並沒有侵占犯意，依罪嫌不足，將2人不起訴。

(中時 )