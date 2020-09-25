中華郵政公司繼去年推出生肖系列集郵商品後，續以生肖為題材，訂於今年10月5日起發售福牛系列金、銀鑄錠及高浮雕銅章等5款商品，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡，更彰顯紀念意義與珍藏價值。

中華郵政說明，福牛黃金鑄錠以「新年郵票（109年版）」的13元圖案為主題，材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸18.6×24.6毫米，限量發行1500套，每套售價2萬2000元。

福牛銀鑄錠A、B款，分別以「新年郵票（109年版）」6元及13元圖案為主題，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34毫米，限量發行2款各1000套，每套售價2150元。福牛銀鑄錠珍藏版則以A、B款為套裝組合，銀鑄錠置於可展示的精美包裝盒，限量發行3000組，每組售價3980元。

福牛高浮雕銅章正面圖案以象徵勤奮踏實的台灣水牛為主圖設計，展現牛耕福田四季春，豐稔富足的意象，材質為銅，直徑80毫米，限量發行660套，每套售價2680元。

喜迎福牛金鑄錠、銀鑄錠、銅章典藏組，內含福牛黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行500組，每組售價2萬8660元。

中華郵政表示，福牛系列集郵商品委請中央造幣廠承鑄，以細膩雕刻呈現，極具紀念意義與工藝價值，珍藏、餽贈兩相宜，商品數量有限，歡迎至各地郵局窗口、郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

(中時 )