美國國務卿蓬佩奧將在下月初訪韓後，訪問日本並與日本、澳大利亞、印度舉行「四方安全對話」（QUAD，Quadrilateral Security Dialogue）會議。不過，南韓外長康京和25日在出席亞洲協會（Asia Society）主辦的視訊會議上，就韓方加入由美國主導的「QUAD」表明消極立場。

「QUAD」是由美、日、印、澳組成的多邊安全協商機制，旨在於印度-太平洋地區牽制大陸。但據韓聯社25日報導，康京和表示，忽略他國利益美日印澳四國同盟的任何構想都不是好主意，韓方未收到加入「QUAD」的提議。

康京和說，韓方願就特定事宜與各方進行對話，但應認真思索（think very hard）為此結盟是否有利於國家安全利益。她強調，韓方已做好與遵循國際規範、持包容開放態度的任何一方就具體事宜進行溝通的準備。

被問及南韓與陸美兩國均保持良好關係是否有現實可行性時，康京和表示，選擇特定國家無助於國家利益，韓美同盟是安全框架的「錨樁」（anchor），大陸是韓方第一大貿易夥伴。

南韓《朝鮮日報》25日也報導說，共享自由民主等主要價值觀的美日印澳四國同盟「QUAD」預計將在此次會議上鞏固對抗大陸的同盟，探討應對戰略。在南韓缺席的情況下，美國與對陸戰線成員國鞏固同盟關係的場面將在日本上演。對此，南韓外交界有言論稱：「南韓在中美之間一直持執著於保留立場，因此缺席了主要多方協議體」，「稍有不慎可能會在美國盟國之間淪為孤家寡人。」

蓬佩奧將於10月7日對南韓進行為期兩天一夜的訪問，期間可能會公開發表對陸施壓言論。據推測，他與康京和會晤時，可能會要求南韓積極協助反陸政策。據南韓外交消息人士稱，美國正在構思將南韓等國納入「QUAD」的「QUAD PLUS」體制。上月底，大陸派負責外交事務的政治局委員楊潔篪訪韓，間接轉達了「不要站到美國那一邊」的訊息。

《朝鮮日報》指出，南韓政府不顧美國的施壓，仍堅持「安全站美國，經濟站中國」的模糊立場。對此，一位前任高層外交官表示：「上月，政府沒有出席美日韓防長會議，與美日的關係愈發疏遠」，「相反，加強了與中朝俄的聯繫。」

蓬佩奧訪韓期間，可能還會拜訪南韓總統文在寅。預計雙方還會圍繞青瓦台最關注的重啟與北韓對話等問題，進行詳細商討。文在寅23日在聯合國大會發表主旨演講時重提簽署終戰宣言的問題，而蓬佩奧將在10月10日北韓勞動黨建黨75周年之前來訪朝鮮半島，時間頗為巧合，且外媒普遍猜測北韓屆時會在閱兵式上展示洲際彈道飛彈（ICBM）等新型武器。預計蓬佩奧此番訪問可能會向北韓釋放某種信息，要求北韓對挑釁保持克制，敦促北韓回到對話中來。

(中時 )