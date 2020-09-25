現代汽車與樂金化學據報導已經在印尼成立電動車電池合資企業，而印尼相關官員目前正在南韓訪問。

印尼國營企業部長Erick以及印尼投資合作委員會主席Bahlil於周四抵達南韓。在現代汽車工廠落腳雅加達周邊後，印尼政府積極拉攏樂金化學電池工廠前往設廠。兩家公司正在商討於印尼設立首個合資電池工廠。

據Business Korea報導，在前往南韓前，Bahlil表示，正要前往南韓討論解決電動車電池工廠事宜，Bahlil特別強調，工廠將設於印尼巴淡島(Batam)的100公頃地方。外界預期Bahlil在南韓停留期間將與現代汽車和樂金化學主管商討投資細節。

Bahlil曾在9月14日指出，已經與來自兩個國家的兩家公司簽訂電池工廠投資協議，兩項投資協議分別為70兆印尼盾(約47億美元)和100兆印尼盾(約67億美元)。

印尼投資合作委員會主席Bahlil並未明列該兩家公司名稱，但印尼海洋事務和投資部協調部長曾對當地媒體指出，簽署鋰電池投資的兩家公司為樂金化學與寧德時代。

現代與樂金化學皆未對印尼的投資表示意見。

(時報資訊)