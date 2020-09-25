中秋節及國慶日連假陸續到來，出遊商機為超商雙雄—統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)10月業績增添動能，加上近期股市震盪劇烈，資金轉進防禦型內需個股，今天兩家公司股價同步逆勢收高。

受惠持續展店與掌握中元節、中秋節及酷暑商機，統一超及全家8月合併營收表現不俗。統一超8月合併營業收入226.37億元，年成長2.14%，其中超商本業旺季營收接連創新高，8月營收雙位數成長，由於規劃振興隨取卡與三大支付立折等行銷策略奏效，帶動鮮食、常溫飲料、啤酒及零食等品類穩健成長；排除受疫情影響之轉投資事業，其餘轉投資企業如博客來、統一速達、酷聖石、21世紀、DUSKIN樂清等亦表現亮眼；累計前8月合併營收為1702.39億元，年成長0.39%。

截至109年8月底，7-ELEVEN店數共5880家，去年同期店數共5544家。

全家便利商店因店數持續成長，且中秋預購檔期成長40%，鮮食亦成長近12%，推升8月合併營收77.3億元，年成長12.81%，累計1至8月合併營收為564.63億元，較去年同期成長10.43%。

截至109年8月31日止，全家便利商店總店舖數達3701家。

隨著中秋節及國慶日連假到來，統一超及全家積極衝刺中秋節烤肉聚餐、採買送禮，以及中秋節及國慶日連假出遊商機，希望能推升9月及10月業績。

(時報資訊)