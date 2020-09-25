統一發票2020年7-8月中獎號碼今（25）開出，統一超商宣布，本期共2名消費者中千萬大獎，其中，一人在新北市土城區的頂孝門市，只花35元買統一麵包，就幸運中1,000萬特別獎；另一人則在高雄市岡山區的昶林門市，購買125元的生活用品，也中千萬大獎。

另外，統一超商本期特獎200萬元，共5名中獎者，一人在桃園市楊梅區的新梅門市，購買10元的茶葉蛋；一人在桃園市平鎮區的富寶門市，購買資訊產品共488元；一人在雲林縣斗六市萬中門市，購買飲品、茶葉蛋共47元；一人在台中市后里區美豐門市，購買飲品和生活用品共花費115元；一人則在高雄市左營區左運門市，購買CITY CAFE共1,150元。

此外，統一超商本期也有2名雲端發票專屬獎百萬得主，兩人皆購買生活用品和飲品，一人在高雄市三民區星展門市消費173元，另一人則在桃園市桃園區富有門市消費130元。

統一超商表示，自10月6日至31日止，凡持有五獎、六獎或雲端發票專屬獎（500元）3種中獎發票的民眾，可依個人使用習慣就近到7-ELEVEN換商品，儲值icash 2.0卡或餘額卡等3種方式兌換中獎發票，皆可享有10％的加碼回饋，就近到全台5,900家7-ELEVEN即可方便兌換中獎發票。

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