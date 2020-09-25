「Super聯合組合」SuperM首張正規專輯《Super One》全球公開，《Super One》與先公開的單曲《100》和《Tiger Inside》相同，全專輯共15首歌曲都傳遞著「我們全都是特別的（Super）存在，各自（One）擁有不同的力量，我們以合而為一（One）的力量去突破面臨的所有困境」的正面訊息。

主打歌《One (Monster & Infinity)》是由2首不同的歌曲合而為一所製成的Hybrid Remix歌曲，將收錄曲《Infinity》和《Monster》組合，透過敘事型以及情感宣洩的變調展現Super M，並將之融合在強烈又有力的表演中。此外，歌詞更表達出不管面對的苦難有多艱辛也毫不畏懼的強烈意志以及自信，令人印象非常深刻。

這次的專輯由SM娛樂「熱門曲代表」Yu Yeong Jin、KENZIE和英國頂尖製作團隊LDN Noise，以及曾和Super M合作，擔任先前公開的單曲《Tiger Inside》和迷你1輯收錄曲《Super Car》製作者的Moonshine團隊，這些人攜手合作使成品更加完美，其中更有由成員泰容與Mark親自參與作詞的《Together At Home》歌曲，新專輯共收錄15首歌曲，讓大家都能享受SuperM多彩多樣的音樂世界。

值得一提的是，SuperM去年10月發行的第一張迷你專輯《SuperM》是第一個以「出道專輯」登上告示牌二百大專輯榜第一名的亞洲歌手，這次Super M將在首張正規專輯《Super One》上有什麼樣更驚人的表現，也是外界非常期待和關心的。

(中時 )