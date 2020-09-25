副總統賴清德（左三）頒獎給獲金質獎的台南一中。（張毓翎攝）

109年度教育部教學卓越獎頒獎典禮25日下午在國立中正大學舉行，副總統賴清德、雲林縣長張麗善及教育部次長蔡清華等人均到場，恭喜入圍及獲獎的教育工作者。「擠名校不如碰到一個好老師！」賴清德說，好老師可遇不可求，教育部教學卓越獎鼓勵許多教育工作者，期勉大家一起用「教育」，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

賴清德表示，得獎固然令人欣喜，不過，入圍就是一項很高的榮譽，原因為「教學卓越獎」不僅是肯定老師的熱忱、專業及勇於創新，更肯定整個教學方案融入在地文化，對在地的關懷，鼓勵自主探索，還有跨領域合作，而且還要跟國際接軌，可見得到這個獎項，真的非常不容易。

「擠名校不如碰到一個好老師！」賴清德說，教育部設立教學卓越獎，鼓勵許多教育工作者，將卓越精神推廣到每個學校及教師，讓孩子獲得最卓越的教學，此外，用「愛」擁抱孩子，尤其對弱勢及偏鄉孩子，用愛照顧每個孩子。

賴清德說，教學得「在地化」、「國際化」，工業4.0時代來臨，與全球接軌，國際語言英文很重要，蔡總統宣示2030年要達到雙語化國家，想達此目標，光靠行政院、教育部是不可能達成的，必須要地方政府、學校及教師共同努力，未來在跟其他國家競爭時，才能佔有一席之地。

賴清德也特別感謝承辦的雲林縣政府及中正大學的協助，讓這次頒獎順利進行；在教師節前夕，他代表蔡總統，恭賀全國每一位老師佳節快樂，感謝第一線的老師在職場上春風化雨，為國家作育因才，國家能有長足的進步，是因各位老師的努力，要跟你們說一聲「辛苦了！」

(中時 )