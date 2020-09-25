新北市最大的宏匯廣場是雙子星的前哨站，7月31日試營運以來，首3日湧入100萬人次，至本月25日超過260萬人次、業績破6.3億元，總經理陳玉寶表示：「宏匯廣場打出漂亮的第一戰，為宏匯集團創造新的里程碑。」今（26日）起至10月21日舉辦開幕慶，持聯名卡首5日最高回饋35 %，優惠媲美周年慶。

宏匯廣場7月31日試營運以來，生活舞台每回舉辦活動都吸引人潮。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場營業面積3.1萬坪，引進305櫃，除美麗新影城年底營運外，目前全都開張，試營運近2個月，家庭客居多，主力客群落在31歲49歲，現有9萬多名會員有5成來自新莊，三重、蘆洲、板橋，和土城、林口、淡水、中永和等也不少，帶動機捷A4新莊副都心站的運量是去年的2倍。

宏匯廣場全台獨家的VR ZONE有12款IP遊戲，瑪莉歐賽車獲大眾喜愛。（宏匯廣場提供）

試營運期間，餐飲和家用/家電表現出色，餐飲業績占整體4成，首3日7樓美食街和主題餐廳人多到看不到地板。目前有8櫃業績破千萬元，包括NARA Thai、藏壽司、YAYOI、MUJI、湯姆熊、集雅社、FUJI、Studio A。由於鄰近新興住戶變多，附近建案入住率從3成增為7成，房價還因此從每坪40多萬提高到50多萬，很多人包套買家電，FUJI按摩椅1個月業績就破2500萬元。

宏匯廣場開幕慶期間「快樂小熊」攀岩區與親子遊戲區當日購票加贈50元折價券1張。（宏匯廣場提供）

全台獨家的Zepp New Taipei搖滾廳在暑假期間舉辦2次2000人的演唱會活動，VR ZONE有學生揪伴玩，單日業績最高30萬元，陳玉寶表示讓消費者覺得新鮮是首要之務，有無趣味，賣場是否舒適、好吃、好逛是重要指標，消費者覺得有趣才會一來再來，接下來才要拚坪效，有利益才能生存。

宏匯廣場「瘋一鍋」無肉不歡鍋，9月26日至30日原價1680元、特價990元，不限用餐時段、不限量。（宏匯廣場提供）

今起至10月21日開幕慶全館8折起，全檔期間會員獨享百貨服飾買3000元送300元、名品大家電買1萬元送1000元電子贈品券。聯名卡發行至今已破萬張，首5日加碼刷3000元送100元、刷萬元申辦分期再送100元、以及開幕慶全館消費滿千送百返券優惠、加上百貨服飾8折起的商品折扣，合併優惠高達35%。開幕慶也因應中秋節，重點優惠在吃和玩，推出4至6人指定套餐優惠；湯姆熊開幕慶單筆兌幣享500元送80元、出示湯姆熊卡單筆兌幣500元送150元。

宏匯廣場開幕慶Ｇino Pizza 4人大分享餐，特價1788元。（宏匯廣場提供）

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