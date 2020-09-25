台南市長黃偉哲推廣台南虱目魚，低脂健康無負擔。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府農業局因應中秋佳節市場需求，推廣在地當季優質虱目魚產品，今（25）日特別舉辦「選哲健康，中秋虱在夯」記者會，由市長黃偉哲特向民眾推薦「健康低脂燒烤虱目魚秋鱻菜單」，成為烤肉新選擇。

黃偉哲表示，今年8月，台南市政府與全聯福利中心合作辦理台南產地直送虱目魚活動，檔期銷售額度較去年同期成長6成，台南虱目魚已成為全聯通路全國性及全年上架商品，一年銷售額度近億元，為全聯超市主力銷售產品。

台南市長黃偉哲（左二）推廣台南虱目魚，低脂健康無負擔。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

黃偉哲還說，學甲在地鮮饌國際有限公司為全聯虱目魚供貨廠商，該公司為提升所銷售的台南虱目魚產品品質，從養殖、分切、包裝及庫存方式全面嚴格控管，層層把關。

鮮饌國際有限公司與學甲地區及周邊養殖漁民契作，以生態養殖法營造產地健康環境，加工廠並取得HACCP等多項國際認證，加工全程攝氏15度到18度冷鏈處理，今年度更採用貼體包裝方式，改善產品包裝，提升產品質感，增加台南在地生產虱目魚品牌價值，同時加工廠提出檢驗報告或產銷履歷證明，強調學甲漁產品食用安全無虞。

虱目魚具有「高蛋白、高鈣、低膽固醇、低熱量、低脂肪」5大特點。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

黃偉哲指出，中秋節是團圓聚餐、共同品嘗美食及賞月的節日，但吃太多美食容易發胖，而虱目魚具有「高蛋白、高鈣、低膽固醇、低熱量、低脂肪」5大特點，新三高病症普遍的情形下，可以說是健康減脂的好食材，中秋烤肉推薦大家改選用當季的虱目魚作為食材，美味健康無負擔。

(中時 )